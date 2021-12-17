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17.12.2021 09:00
Рубрика: Легковые авто

Skoda отправит заводы в Чехии в затяжной отпуск

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Заводы Skoda Auto в Чехии не будут выпускать автомобили более двух недель - с 23 декабря по 10 января включительно.

Фото: Пресс-служба Skoda
Skoda выпустит вместительный электромобиль

Необычно затяжные новогодние каникулы связаны с нехваткой электронных комплектующих, сообщило агентство Reuters.

При этом официально рождественский отдых для рабочих Skoda длится только до 1 января 2022 года, остальное - вынужденный простой, во время которого сотрудникам будут платить 80% от зарплаты.

В Skoda говорят, что недопроизводство автомобилей по итогам декабря - 20-25%.

Двухнедельная пауза усугубит дефицит автомобилей Skoda в сбытовой сети.

Впрочем, большинство моделей Skoda для нашего рынка производятся в России же - это Rapid, Octavia, Karoq и Kodiaq.

#Skoda