Постановление правительства Ставропольского края от 15 декабря 2021 года № 649-п "О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Ставропольского края от 19 августа 2021 г. № 413-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае на 2022 год"

Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Ставропольского края от 19 августа 2021 г. № 413-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае на 2022 год" следующие изменения:
1.1. В подпункте "а" цифры "10755" заменить цифрами "11389".
1.2. В подпункте "б":
1.2.1. В абзаце втором цифры "11723" заменить цифрами "12414".
1.2.2. В абзаце третьем цифры "9249" заменить цифрами "9795".
1.2.3. В абзаце четвертом цифры "11046" заменить цифрами "11047".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров
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