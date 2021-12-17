Постановление правительства Ставропольского края от 15 декабря 2021 года № 649-п "О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Ставропольского края от 19 августа 2021 г. № 413-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае на 2022 год"

Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Ставропольского края от 19 августа 2021 г. № 413-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае на 2022 год" следующие изменения:

1.1. В подпункте "а" цифры "10755" заменить цифрами "11389".

1.2. В подпункте "б":

1.2.1. В абзаце втором цифры "11723" заменить цифрами "12414".

1.2.2. В абзаце третьем цифры "9249" заменить цифрами "9795".

1.2.3. В абзаце четвертом цифры "11046" заменить цифрами "11047".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







