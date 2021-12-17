Столкновение Airbus с машиной в Шереметьево попало на видео

Резонансное столкновение самолета и спецмашины в столичном аэропорту Шереметьево попало на регистратор автомобиля, видео опубликовал телеканал "Россия 24".

Судя по кадрам, лайнер начал движение в тот момент, когда проводилась противообледенительная обработка. Оператор был шокирован произошедшим и предотвратить столкновение никак не мог. Машина перевернулась, и водитель получил травмы.

Как уже писала "РГ", Airbus, готовившийся к вылету в Мексику, столкнулся со спецавтомобилем на стоянке. СК проводит проверку всех обстоятельств инцидента.