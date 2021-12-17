Uber показал такси с огромным пространством сзади

Компания Uber и относительно молодой британский стартап Arrival представили своё видение автомобиля такси, который может стать основным видом нанятого транспорта в Лондоне в 2025 году.

Формат Arrival Car - пятидверный хэтчбек с высокой крышей и преобразующимся в место под поклажу местом возле водителя - напомним, что такое решение используется и в нынешних лондонских кэбах. Перед глазами водителя - только дорога, а вся панель управления - парящий экран мультимедийной системы с предустановленным приложением агрегатора такси Uber.

Главная особенность Arrival Car продиктована ценностью компании, осуществляющей пассажироперевозки, - комфортом для клиента. Новинка построена на скейтборд-шасси - типичным для современных электрокаров (предполагается, что это E-GMP разработки Hyundai Motor Group). Оно позволяет сделать пол плоским, а отсутствие ДВС и стандартной трансмиссии - выиграть дополнительное. Заявлено, что расстояние между рядами в Arrival Car вдвое больше, чем у машин аналогичных габаритов.

Ходовой прототип должен выйти уже в следующем году.

Фото: Пресс-служба Uber.

Фото: Пресс-служба Uber.