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17.12.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Uber показал такси с огромным пространством сзади

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Uber. Фото: Пресс-служба Uber.
Фото: Пресс-служба Uber.

Компания Uber и относительно молодой британский стартап Arrival представили своё видение автомобиля такси, который может стать основным видом нанятого транспорта в Лондоне в 2025 году.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Формат Arrival Car - пятидверный хэтчбек с высокой крышей и преобразующимся в место под поклажу местом возле водителя - напомним, что такое решение используется и в нынешних лондонских кэбах. Перед глазами водителя - только дорога, а вся панель управления - парящий экран мультимедийной системы с предустановленным приложением агрегатора такси Uber.

Главная особенность Arrival Car продиктована ценностью компании, осуществляющей пассажироперевозки, - комфортом для клиента. Новинка построена на скейтборд-шасси - типичным для современных электрокаров (предполагается, что это E-GMP разработки Hyundai Motor Group). Оно позволяет сделать пол плоским, а отсутствие ДВС и стандартной трансмиссии - выиграть дополнительное. Заявлено, что расстояние между рядами в Arrival Car вдвое больше, чем у машин аналогичных габаритов.

Ходовой прототип должен выйти уже в следующем году.

Фото: Пресс-служба Uber.
Фото: Пресс-служба Uber.
Фото: Пресс-служба Uber.