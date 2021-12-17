Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос до 58,2%

В России полностью вакцинировались 70,8 миллиона человек, и еще около шести миллионов получили первый компонент вакцины. Уровень коллективного иммунитета достиг 58,2%, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводятся на портале "Стопкоронавирус".

Неделей ранее показатель был на уровне 55,7%. Среди регионов по-прежнему лидирует Севастополь, где уровень коллективного иммунитета составляет 88,7%. В Подмосковье, Санкт-Петербурге, Карелии и Чукотке показатель превысил 75%, еще несколько регионов приближаются к такой цифре.

За неделю в Белгородской и Калининградской областях, а также Карачаево-Черкессии ситуация с пандемией улучшилась. В "красную зону" перешли десять регионов. Голикова призвала регионы нарастить темпы вакцинации перед праздниками и соблюдать ограничительные меры на праздниках.

"И, что особенно важно, праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России: обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме "ковид-фри", - сказала она.

В России за последние сутки диагностировали 27,7 тысячи новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии заболели более десяти миллионов.