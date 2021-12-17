В Москве вспоминали погибших в Беслане героев спецназа

В пятницу в канун Дня работника органов безопасности России, который в стране отмечают 20 декабря и в народе называют "днем чекиста", ветераны спецслужбы и представители Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил "Мегапир" провели памятную церемонию на Николо-Архангельском кладбище Москвы.

На Аллее героев спецназа они возложили цветы к могилам известных и не очень известных широкой публике людей, посвятивших свои жизни благородной, но опасной службе. Собравшиеся вспоминали подвиги сотрудников ФСБ России и бойцов легендарных спецподразделений. В том числе тех, кто героически погиб, освобождая в 2004 году захваченных террористами детей и взрослых в школе №1 города Беслан.

С тех пор прошло более 17 лет, много в стране и мире изменилось. Однако по-прежнему невозможно себе представить спокойную и стабильную жизнь, сильную Россию без эффективной и профессиональной работы Федеральной службы безопасности. Труд ее сотрудников особенно важен в борьбе с международным терроризмом, с попытками экстремистов вовлечь молодежь в преступные сообщества и дестабилизировать обстановку внутри государства.

Вот, что сказал о работе органов безопасности России и заслугах ее сотрудников перед страной председатель совета Национальной ассоциации "Мегапир" Александр Каньшин: "Общество будет поддерживать и всестороннее помогать в героическом труде тем, кто не жалеет моральных и физических сил, здоровья и жизни для защиты и безопасности каждого гражданина, стоит на страже национальных интересов, защищает суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации".

Страшным и незабываемым уроком всему мировому сообществу Каньшин назвал трагедию Беслана, унесшую сотни жизней ни в чем не повинных людей. "Она могла привести к еще большим жертвам, если бы не беспримерное мужество и героизм наших спецназовцев. Мы должны свято чтить память и гордиться подвигами этих людей, грудью защитивших своих соотечественников в ходе операции по спасению", - сказал член Общественной палаты РФ.

Он уверен, что в условиях сохранения террористических угроз, нарастания экстремизма, преступных попыток дестабилизации внутриполитической обстановки в России, общественники должны всячески этому противодействовать. По мнению Каньшина, в целях развития в нашей стране патриотизма и роста патриотического сознания необходимо наращивать работу ветеранов с представителями молодежи. А еще формировать и пропагандировать положительный образ работника органов безопасности. "Важно открыто демонстрировать поддержку гражданского общества всем, кто беззаветно служит интересам Отечества, не жалеет здоровья и жизни для защиты и безопасности каждого жителя России", - считает Каньшин.

Справка "РГ"

По данным Национального антитеррористического комитета, в этом году сотрудники ФСБ предотвратили 65 террористических преступлений, нейтрализовали 23 бандита, задержали 312 боевиков и 821 их пособника. На днях была проведена крупнейшая операция против экстремистской молодежной группировки украинских неонацистов, готовивших теракты и массовые убийства. В 37 регионах России ФСБ выявила 106 последователей бандитского сообщества.