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17.12.2021 19:20
Рубрика: В мире

В Польше уволили командиров солдата, который сбежал в Беларусь

Текст: Дмитрий Кулемякин

Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак принял решение уволить командиров солдата, который ранее совершил побег в Беларусь и запросил там политическое убежище.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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"После получения рапорта от командира дивизии генерала Радомского министр принял решение уволить со своих постов командиров солдата, который оказался в Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Twitter.

Отмечается, что были уволены трое военнослужащих.

Ранее белорусские власти сообщили о том, что польский военный перешел границу и попросил политическое убежище в Беларуси.

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