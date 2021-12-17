В Польше уволили командиров солдата, который сбежал в Беларусь

Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак принял решение уволить командиров солдата, который ранее совершил побег в Беларусь и запросил там политическое убежище.

"После получения рапорта от командира дивизии генерала Радомского министр принял решение уволить со своих постов командиров солдата, который оказался в Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Twitter.

Отмечается, что были уволены трое военнослужащих.

Ранее белорусские власти сообщили о том, что польский военный перешел границу и попросил политическое убежище в Беларуси.