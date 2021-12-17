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17.12.2021 10:35
Рубрика: Культура

В Таганроге создадут мемориальный музей Фаины Раневской

Текст: Сусанна Альперина
Концепцию создания мемориального музея народной артистки СССР Фаины Раневской в Таганроге представили министру культуры Ольге Любимовой. Сделал это руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов во время встречи с министром. Он говорил о важности создания музея в доме, где великая актриса проживала с 1896 по 1915 годы. Инициатива создания музея реализуется в год 125-летия со дня рождения актрисы. Напомним, что к дате также снимается и сериал о Раневской - "Фаина" - об этом писала "РГ".

Игорь Баринов рассказал Ольге Любимовой, что особняк семьи Раневской раньше был разделен на коммунальные квартиры. "На сегодняшний день дом расселен и подготовлен к реставрации. Необходимо провести ремонт внутри здания, а также создать музейную экспозицию современного формата", - сказал Баринов. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения - "Мемориальное здание. Бывший дом Фельдмана Г. Х., где родилась и жила Ф. Г. Раневская".

Фото: Мосфильм
Раневской - 125. Как актриса стала великой, не играя главных ролей

После завершения реставрационных работ в нем предполагается создать качественную экспозиционную площадку, ориентированную как на местных жителей, так и на туристов. Верхний этаж планируется отдать под постоянную экспозицию, на нижнем - организовать залы для просветительской деятельности, проведения лекций и мастер-классов.

Посетители будущего музея смогут увидеть личные вещи Фаины Раневской, театральные афиши, фотокадры с фрагментами самых ярких спектаклей и кинофильмов с ее участием.

Ольга Любимова добавила, что к подготовке экспозиции необходимо привлечь ведущие российские театральные музеи. "Создание мемориального музея Фаины Георгиевны Раневской - очень важная инициатива. Необходимо сделать интересную экспозицию, наполнить ее при участии ведущих театральных музеев нашей страны. Мы бы хотели также, чтобы при формировании выставок использовались современные мультимедиа технологии", - сказала министр культуры.

Добавим, что инициаторами создания первого в России дома-музея Фаины Георгиевны Раневской выступила Федеральная национально-культурная автономия греков России. Активное участие в реализации проекта примет Российский еврейский конгресс (РЕК).

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