Указ губернатора Владимирской области от 17 декабря 2021 года № 205 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:
1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
1.1. В подпункте 5.1 пункта 5:
1.1.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
"- массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры с максимальным числом зрителей не более 50 % от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований;".
1.1.2. Абзацы 5-8 исключить.
1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора области А.А.Авдеев
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