Указ губернатора Владимирской области от 17 декабря 2021 года № 205 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В подпункте 5.1 пункта 5:

1.1.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:

"- массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры с максимальным числом зрителей не более 50 % от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований;".

1.1.2. Абзацы 5-8 исключить.

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области А.А.Авдеев







