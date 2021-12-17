Закон об отмене техосмотра может вступить в силу с 1 января

Госдума примет закон об отмене техосмотра в России до конца года - третье чтение состоится 22 декабря. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин на пленарном заседании. Это необходимо, чтобы документ мог вступить в силу уже с 1 января.

Спикер подчеркнул, что граждане ждут этого решения. "Тем более, подходит как раз время проведения техосмотра на следующий год, - напомнил он. - Представьте себе, сколько мы проблем снимем".

По словам Володина, закон коснется 50 млн автовладельцев в стране.

Как отметил глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев, у правительства нет замечаний к законопроекту, и до конца пятницы (17 декабря) ожидается положительное заключение кабмина. Это позволит запустить процесс дальнейшего рассмотрения документа.

Законопроект об отмене техосмотра был принят Госдумой в первом чтении 9 ноября.

Техосмотр, согласно инициативе, придется проходить лишь при постановке на учет, смене владельца авто, а также изменении конструкции или замене основных агрегатов машины. Во всех остальных случаях гражданам получать диагностическую карту можно будет в добровольном порядке. Однако для коммерческого автотранспорта процедура по-прежнему остается обязательной.

Ранее спикер объяснял, что штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. "На остальных штраф распространяться не должен", - подчеркнул Володин.

С необходимостью отмены процедуры, которая стала формальностью, согласились все думские фракции.

Во время рассмотрения поправок в Госдуме депутаты напомнили, что дорожно-транспортные происшествия с участием легковых автомобилей, мотоциклов с техническими неисправностями составляют в среднем около одного процента в год.

Кроме того, принимая решение, народные избранники ориентировались на Венскую конвенцию о дорожном движении, которая предусматривает обязательный ТО только для коммерческого и общественного транспорта.