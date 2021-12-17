Врач назвал особенности постковидного синдрома при "омикрон"-штамме

Многие россияне, перенесшие COVID-19, жалуются на недомогание после выздоровления. Это так называемый постковидный синдром.

Кардиолог, доктор медицинских наук Заурбек Шугушев предположил, что заразившиеся новым штаммом коронавируса ("омикрон") также будут еще какое-то время чувствовать себя неважно.

По словам врача, в первую очередь страдают сосуды. "Особенно критичны первые три недели после выздоровления, в это время возможны тромбозы, соответственно, велик риск инфарктов, инсультов", - объяснил Шугушев.

Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы - не единственное неприятное последствие COVID-19. Повышенная утомляемость, боль в суставах, головная боль могут сохраняться еще дольше. Не стоит забывать, что коронавирус поражает нервную систему человека. "И, к сожалению, способен жить в ней долгие месяцы", - рассказал врач в эфире радио Sputnik.

В то же время кардиолог не исключил, что вызванное "омикроном" заболевание будет протекать легче. "Соответственно, и постковидных осложнений будет меньше", - уточнил Шугушев.