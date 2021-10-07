ВОЗ опубликовала официальное определение постковидного синдрома

Всемирная организация здравоохранения опубликовала официальное описание постковидного синдрома (long covid). В документе отмечается, что обычно симптомы этого состояния "держатся около трех месяцев с начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами".

"Общие признаки такого состояния заключаются в повышенной утомляемости, нехватке дыхания, когнитивном расстройстве и некоторых других симптомах, которые также оказывают влияние на повседневное функционирование", - отметили в ВОЗ.

Эксперты подчеркивают, что время от времени симптомы могут меняться - в сторону ослабления или обострения.

Об опасности постковидного синдрома предупреждают многие специалисты. Так, заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Михаил Костинов отмечал, что часть пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, не смогут полностью оправиться от болезни. По его словам, после постковидного синдрома у некоторых возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет.

В свою очередь, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отмечал, что длительность постковидного синдрома у пациентов в возрасте до 60 лет, переболевших COVID-19, составляет около двух месяцев. Среди главных симптомов - быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до ковида человека не беспокоили.

С 1 июля в России действует программа расширенной диспансеризации. Медобследование смогут пройти три категории граждан: переболевшие COVID-19, пациенты с хроническими заболеваниями и люди, которые не обращались за медпомощью два и более года.