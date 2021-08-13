Проценко назвал три главных симптома постковидного синдрома

Длительность постковидного синдрома у пациентов в возрасте до 60 лет, переболевших COVID-19, составляет около двух месяцев. Об этом ТАСС сообщил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, врачи в Коммунарке совместно с Государственным университетом управления провели исследование, в котором участвовали 250 пациентов.

"Действительно, ковид оставляет определенный, к счастью, временный след. Симптомы, которые мы при опросе наблюдали, их три - быстрая утомляемость физическая, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до ковида человека не беспокоили", - сказал Проценко.

Врач добавил, что восстановления необходима дозированная физическая нагрузка, стандартная реабилитация и разъяснительная работа по поводу того, что это временные явления.

Ранее врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова заявила, что пациенты, переболевшие COVID-19, могут столкнуться с повреждениями центральной нервной системы. По ее словам, кроме "тумана в голове", следует обратить внимание на участившиеся головные боли и неспособность сосредоточиться.

При этом заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Михаил Костинов отмечал, что часть пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, не смогут полностью оправиться от болезни. По его словам, после постковидного синдрома у некоторых возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет.