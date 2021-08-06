Названы "постковидные" симптомы, требующие визита к врачу

Пациенты, переболевшие COVID-19, могу столкнуться с повреждениями центральной нервной системы. Об этом заявила врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

По ее словам, обычно медицинское обследование пациентов после COVID-19 ограничивается проверкой сосудов и легких.

"Самым распространенным поражением после ковида является центральная нервная система. Человек не видит, что у него происходит с клетками во всем теле, а проблемы с центральной нервной системой замечает. Ухудшается память, в голове появляется "туман", когнитивные функции снижаются, и человек теряет возможность выполнять прежнюю работу", - отметила Павлова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, кроме "тумана в голове", следует обратить внимание на участившиеся головные боли и неспособность сосредоточиться.

"Если начали страдать когнитивные функции, то надо посетить невропатолога. Поражения могут быть более значительными, чем кажутся", - добавила специалист.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева также рассказала о самых частых проявлениях постковидного синдрома. По ее словам, чаще всего пациенты жалуются на усталость, кашель, снижение умственной работоспособности и потерю обоняния.

При этом заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Михаил Костинов отмечал, что часть пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, не смогут полностью оправиться от болезни. По его словам, после постковидного синдрома у некоторых возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет.