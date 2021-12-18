Беларусь настораживают полеты разведывательной авиации США у ее границ

На интенсивность полетов разведывательной и стратегической авиации ВВС США вблизи государственной границы Беларуси обратил внимание заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики РБ Владимир Арчаков.

В интервью журналу "Национальная оборона" он с горечью вынужден признает, что "мировой опыт гонки вооружений, военного шантажа, балансирования на грани глобальной катастрофы со временем забывается".

Анализируя в этой связи складывающуюся ситуацию у границ Беларуси, он пояснил, что руководство РБ "беспокоит поведение стран-соседей, и, прежде всего, это касается Польши, которая, в отличие от стран Балтии, представляет собой достаточно сильного субъекта международных отношений с существенным экономическим и военным потенциалом".

А увеличение интенсивности полетов в польском воздушном пространстве разведывательной и стратегической авиации ВВС США вблизи рубежей Беларуси, позволяет, по оценке экспертов, вести оптико-электронную разведку западных районов республики, а радиоэлектронную - на всю глубину территории страны. Военный компонент добавляется и в деятельность пограничной службы.

Обратил внимание заместитель госсекретаря СБ и на стремление Варшавы занять ключевые позиции не только в структурах ЕС, но и инициирование деятельности Вышеградской группы, Веймарского треугольника, Люблинского треугольника, попытки "кураторства" проектов с постсоветскими странами типа Восточного партнерства.

Именно для наращивания своего политического потенциала, считает Арчаков, и под предлогом противостояния "российской угрозе "Варшава активно развивает двустороннее военное партнерство с США "поверх" членства обеих стран в НАТО". Только за последние пять лет польско-американское сотрудничество достигло наивысшего показателя. Около четырех тысяч человек насчитывает в настоящее время американский контингент на территории соседнего с Беларусью государства.

Более того, новое соглашение в сфере обороны между Польшей и ее заокеанским патроном, заключенное в минувшем году, предусматривает возможность его увеличения еще на одну тысячу человек. А "совершенствование имеющейся военной инфраструктуры с возможностью размещения около 20 тысяч американских военнослужащих сопоставимо с армиями целых государств", - уточнил белорусский политик.

Таким образом, резюмирует он, де-факто "мы видим, что польский внешнеполитический восточный вектор по-прежнему имеет четкий антироссийский и антибелорусский характер, а теперь еще и с провокационным военным подтекстом".