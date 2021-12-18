Биолог рассказала, откуда могли появиться мутации "омикрона"

Появление большого количества мутаций штамма коронавируса "омикрон" может быть связано с многократными передачами вируса от человека к мышам и обратно. Об этом РИА Новости рассказала главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Она сослалась на исследование американских ученых, которые выяснили, что "омикрон" научился распознавать ACE2-рецептор не только у человека, но и у мышей.

"Скорее всего, предок "омикрона" передавался несколько раз от человека к мышам и обратно. В результате того, что S-белок коронавируса лучше приспособился к рецептору мышей, он стал лучше подходить и к человеческому", - уточнила специалист.

Штамм коронавируса "омикрон" считается крайне заразным, так как один больной может инфицировать сразу трех человек. Он был обнаружен уже почти в 80 странах мира. Отличить один штамм от другого помогут медицинские анализы, однако есть ряд симптомов, которые могут облегчить определение варианта вируса. Это утомляемость, учащенный пульс, першение в горле, боль в мышцах и сухой, но несильный кашель.