Брест: Музыканты и городской фонарщик приглашают к вечернему дефиле

Если у вас сохранилось желание окунуться в цветные сны безмятежного детства или совершить прогулку в сопровождении последнего рыцаря, дарующего свет уличным фонарям VII века, то сегодня предновогоднюю сказку всем желающим преподнесут городские власти древнего Бреста.

В знакомом по сказочным персонажам Андерсена последний городской фонарщик в темно-синем мундире, на поясе которого по-прежнему прикреплены часы и огниво, вновь появился на одной из городских магистралей, где отмеряют время живописные часы, показывающие время зажжения фонарей. Горожане называют его добрым волшебником: скромный, немногословный, с искрящимися добром глазами. А брестский городской оркестр увлекает в субботний вечер гостей и жителей города над Бугом в музыкальное дефиле на пешеходной улице Советской "Брест зажигает огни".

По столь грандиозному поводу, сообщает БЕЛТА, мужчины надевают новогодние колпаки, женщины примеряют костюмы Снегурочек, художественный руководитель и дирижер оркестра Валерий Коваль примеряет на себе шубу Деда Мороза, а к головам музыкантов прикрепляют фонарики.

Праздничный оркестр будет сопровождать фонарщика по его традиционному маршруту, исполняя самые популярные новогодние мелодии. Словом, по улочкам тысячелетнего Бреста будут разноситься звуки флейты, трубы, саксофона и валторны, тромбона и барабана.

Ведь на улице Советской, помимо горожан, поделился своей задумкой Валерий Коваль, всегда очень много туристов. "Всем им мы и хотим создать особое настроение и атмосферу", - добавил он. Кстати, одновременно с последним фонарем, зажженным вручную, в городе синхронно вспыхивают все уличные фонари. Работники местного энергетического ведомства по мобильному телефону солидно подают команду: "Да будет свет!"

А накануне зажглись огни и на главной новогодней елке города. К слову, шарма брестской елке добавляют поздравления горожан, которые будут отображаться бегущей строкой. Например, местные патриоты утверждают, что "лучше Бреста нету места" и "Брест - город счастливых людей". А творческие коллективы показали театрализованное представление с песнями, эффектными танцами и файер-шоу, но без любимого всеми снежного покрывала.

Даже мэр города Александр Рогачук вынужден был шутливо напомнить, что в областном центре уже привыкли открывать главную елку без снега. Зато он не сомневается, что 2022-й, несмотря на проблемы и вызовы, будет годом поступательного развития любимого города. А начнется он в Бресте с проведения трехдневного фестиваля "Берестейские сани", который добавит новых впечатлений для любителей туристических маршрутов", - прогнозирует мэр.