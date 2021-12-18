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18.12.2021 17:56
Рубрика: Общество

Британские ученые назвали необычный симптом "омикрона"

Текст: Евгения Думанская

Специалисты британской организации ZOE COVID Study описали симптомы, с которыми сталкиваются заразившиеся новым штаммом коронавируса "омикрон" и объяснили, чем он отличается от других вариантов.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Согласно сообщениям заболевших, чаще всего они сталкиваются с насморком, головной болью, чиханием, першением в горле и повышенной утомляемостью. "Классические" симптомы коронавируса - кашель, лихорадка, потеря обоняния и вкуса, встречаются только у половины заболевших. Также пациенты сообщили о еще одном необычном симптоме - участились жалобы на потерю аппетита.

Как считает ведущий научный сотрудник ZOE COVID Study Тим Спектор, уже к Рождеству "омикрон" может стать доминирующим штаммом в Великобритании. В беседе с Express он выразил опасения, что уровень заболеваемости этим штаммом будет выше, чем когда-либо.

Впервые "омикрон" выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре, вскоре ВОЗ внесла его в список "вызывающих беспокойство". По данным на 18 декабря, "омикрон" обнаружен уже в 89 странах.

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