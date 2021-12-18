Египет ужесточил правила въезда в страну для непривитых туристов

Теперь прибывающим в республику непривитым путешественникам необходимо будет предоставить оригинальную справку с ПЦР-тестом и QR-кодом или тест на антиген, сделанный не ранее чем за сутки до приезда.

ПЦР-тест, в свою очередь, надо сделать не ранее чем за 72 часа до прибытия, причем срок отсчитывается от даты и времени забора биоматериала в лаборатории. В документе должна быть оригинальная печать, а также указано точное время и дата сдачи теста.

Ранее в Египте у трех человек выявили "омикрон"-штамм коронавируса, инфицированные прибыли в страну из-за границы.