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Рубрика: Общество

Эксперты прокомментировали необычный симптом "омикрона"

Текст: Евгения Думанская
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Потеря аппетита не является специфическим симптомом для штамма "омикрон", считают опрошенные РБК специалисты.

По мнению директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, на основании этого симптома нельзя ставить диагноз, а потеря аппетита может быть при любом штамме, поскольку "COVID-19 вызывает усталость, а следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита".

Она добавила, что у всех пациентов коронавирус протекает по-разному и симптомы могут сильно отличаться.

С Попович согласилась еще одна собеседница издания, инфекционист, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Елена Мескина. Она выразила уверенность, что пациенты с любым штаммом коронавируса могут столкнуться с потерей аппетита.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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"Не знаю, почему это выплыло именно для "омикрона", - сказала Мескина, отметив, что такой симптом может встречаться при любой инфекции.

Ранее британские специалисты назвали симптомы нового штамма "омикрон" на основании полученных от пациентов данных. Только половина сообщили о "классических" симптомах коронавируса, а самыми частыми признаками "омикрона" стали насморк, повышенная утомляемость, першение в горле, головная боль и чихание. Также в качестве одного из симптомов была названа потеря аппетита.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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