ГИБДД перенесла выдачу прав и регистрацию машин на 19 декабря из-за сбоя

В субботу были отмечен технический сбой по всей стране в работе Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Автовладельцы не только не смогли воспользоваться сервисами ГИБДД, например, по проверке штрафов, но к базам данных не смогли подключиться и сами сотрудники госавтоинспекции.

Как официально сообщили в пресс-центре МВД, в субботу временно были приостановлены и не оказывались слуги по регистрации и постановки на учет автомобилей. Кроме того не выдавались водительские удостоверения. При этом сотрудники продолжали оказывать услуги не связанные с подключением к информационной системе. В связи с этим руководством ГИБДД было принято решение провести прием граждан в воскресенье 19 декабря во всех межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах.

Кроме того, сохранится 30 процентная скидка для тех, кто оплатил услуги госавтоинспекции и не попал на прием 18 декабря, во все последующие дни. Также скорей всего не будут подвергаться ответственности те, кто нарушил сроки регистрации автомобилей в связи с произошедшим сбоем. О причинах массового сбоя в системе не сообщается - неизвестно был ли это просто технический сбой, связанный с выходом из строя оборудования, или намеренная кибератака. По данным МВД, сейчас технические специалисты ведомства устраняют последствия сбоя.