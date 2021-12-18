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Рубрика: Общество

Голикова призвала соблюдать ограничения в новогодние праздники

Текст: Матвей Линник

Чтобы не допустить новой волны заболеваемости COVID-19, гражданам надо соблюдать коронавирусные ограничения в новогодние праздники, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
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"И, что особенно важно, праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России: обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме COVID-free" , - сказала она (цитата по РИА Новости).

Ранее Голикова допустила, что после новогодних праздников будет зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. По ее словам, в этом время "все хотят отдохнуть и поздравить друг друга, а ограничительные меры уходят на второй план".

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

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