Голикова призвала соблюдать ограничения в новогодние праздники

Чтобы не допустить новой волны заболеваемости COVID-19, гражданам надо соблюдать коронавирусные ограничения в новогодние праздники, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"И, что особенно важно, праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России: обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме COVID-free" , - сказала она (цитата по РИА Новости).

Ранее Голикова допустила, что после новогодних праздников будет зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. По ее словам, в этом время "все хотят отдохнуть и поздравить друг друга, а ограничительные меры уходят на второй план".