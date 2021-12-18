Какие фразы нельзя говорить при сдаче автомобиля в ремонт

Если вы не готовы платить за ремонт вашего автомобиля втридорога, на определенные фразы в общении с автотехниками должно быть наложено табу. "РГ" рекомендует отказаться от следующего списка высказываний, которые могут опустошить ваш кошелек.

"У меня там что-то течет и дребезжит под капотом, наверное, все очень плохо"

Говоря подобную фразу на стадии сдачи вашего автомобиля в ремонт, вы делаете сразу две грубые ошибки. Во-первых, расписываетесь в полном незнании матчасти, чем подаете сигнал ремонтникам - владелец не в теме, можно навязать ему ряд дорогостоящих услуг и выставить счет за мифические неисправности. Во-вторых, такая тональность характеризует вас как жертву, человека, заранее настроенного на провал, неудачи и соответственно - готового платить и переплачивать.

"Я не смогу забрать машину, за ней приедет жена"

Здесь тоже все понятно. Задавая такой алгоритм коммуникации, вы фактически разрываете цепочку заказчик-исполнитель. Конечно, проведенные работы будут скорее всего должным образом проведены и оформлены документально, однако не исключено, что в акте о проделанных работах появится несколько лишних пунктов, связанных с обнаружением какие-то скрытых технических проблем, потребовавших немедленного устранения. В результате ценник заметно вырастет, а поскольку жена наверняка не будет в курсе всех тонкостей ремонта, ей придется оплатить счет без лишних вопросов.

"Я привез вам нужную деталь, просто установите ее"

Не следует давать сотрудникам сервиса рекомендации о том, как должен быть проведен ремонт. Во-первых, такая настойчивость с вашей стороны вызывает понятное раздражение, а, во-вторых, предоставьте профессионалу решить, нужно ли менять узел или агрегат, или провести ремонт. Не исключено, что настаивая на своем, вы в итоге заплатите в несколько раз больше, чем было необходимо.

"Это не мой автомобиль, он корпоративный (как вариант - друга, дальнего родственника, соседа)"

Поняв, что вы платите за ремонт автомобиля не из своего кармана или не имеете прямого отношения к транспортному средству, сотрудники некоторых сервисов с большой степенью вероятности взвинтят цену. Логика спецов здесь понятна - ведь ремонт происходит за счет предприятия, вы используете автомобиль в служебных целях, а значит не будете возражать, если ценник на ремонт вырастет.

"Я почти все починил, но не уверен, что все сделал правильно. Можете проверить?"

Очень вероятно, что после такой фразы вы услышите в ответ - "Зачем же вы сами лезли в мотор, коробку передач, подвеску?" Практически наверняка после осмотра окажется, что результаты вашего вмешательства вызвали "серьезные" технические проблемы, их придется исправлять, и это влетит вам в копеечку.

Еще несколько советов

Также заметим, что для того, чтобы не стать жертвой мошенников во время ремонта, учите матчасть. По меньшей мере, перед тем как отдать машины в сервис, прочитайте сетевые форумы и выясните, какие могут быть варианты решения похожей проблемы.

Также проведите мониторинг цен на запчасти, которые, возможно, придется менять и если вам озвучат вдвое или втрое большие цифры, разворачивайтесь и езжайте в другой сервис.

Если вы не знаете, что такое генератор, стартер и рулевая тяга, имеет смысл отправиться в автосервис со знающим человеком. Иногда фраза "я приеду за машиной с коллегой-инженером или другом-автомехаником (он хочет посмотреть, как отремонтировали)", снимает много проблем и делает специалистов внимательнее к своей работе.

И, наконец, после ремонта попросите, чтобы вам передали старые детали, снятые с вашего автомобиля, равно как упаковки с маркировками от новых запчастей. О вашей просьбе сообщите служащим сервиса заранее. Так у ремонтников будет меньше соблазна установить вместо новых деталей подержанные или имитировать замену.