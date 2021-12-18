Какой сегодня праздник. 18 декабря - День работника органов ЗАГСа

Ежегодно 18 декабря в России свой профессиональный праздник отмечают работники органов ЗАГСа. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1917 году был принят декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния".

В документе говорилось о том, что для регистрации брака или рождения ребенка необходимо обратиться в специальный отдел при городской управе, который вел соответствующие книги записей. В декрете также устанавливались принципы добровольности брака, равноправия супругов, равноправие детей, рожденных в браке и внебрачных. Отметим, что до Октябрьской революции функции регистрации актов гражданского состояния выполняли церкви. Священник, который венчал, крестил и отпевал своих прихожан, делал записи в церковных метрических книгах.

В наши дни органы ЗАГСа являются важным социальным институтом, который фиксирует все изменения гражданского состояния человека, к ним относятся - рождение, заключение и расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть.

В течение нескольких последних лет проводилась масштабная работа по оцифровке архивов ЗАГСа. В октябре этого года министр юстиции России Константин Чуйченко заявил о завершении работы по формированию и наполнению Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В электронный вид было переведено более 524 миллионов записей из архивов органов ЗАГСа, начиная с 1926 года.

Создание реестра позволило перевести ЗАГСы на экстерриториальный принцип работы. С 1 января 2022 года для регистрации актов гражданского состояния можно будет обращаться в любой ЗАГС от Москвы до Владивостока.

Кроме того, по словам министра юстиции, завершена подготовка нормативной базы для реализации суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека", которые позволят регистрировать рождение и смерть без личного обращения в органы ЗАГСа. Запуск суперсервиса "Рождение ребенка" запланирован на март 2022 года.