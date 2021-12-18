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18.12.2021 06:10
Рубрика: Общество

Кардиолог рассказала о лучшем кофе с утра для сердца и сосудов

Текст: Оксана Грибанова

Согласно последним выводам исследователей в области кардиологии, регулярное употребление кофе не увеличивает риски инфаркта и инсульта, и даже снижает риск развития сердечной недостаточности на 5 процентов. Об этом рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Что касается пациентов, перенесших инфаркт миокарда, то одна-две (не более) чашки кофе в день благотворно сказываются на здоровье, уточнила врач.

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"Негативного влияния на сердце и сосуды не выявлено, если человек умеренно употребляет кофе. Кофеин улучшает микроциркуляцию, снижает уровень воспаления в организме, которое лежит в основе атеросклероза. Напиток стимулирует мозговую активность, что особенно ценно с утра", - отметила Кореневич.

Кардиолог посоветовала пить именно черный кофе без сахара и молока. Это самый полезный вариант. Отмечается, что добавки связаны с более высоким риском развития сахарного диабета, подчеркнула врач.

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Ранее доктор медицинских наук, профессор, кардиолог Заурбек Шугушев подтвердил, что употребление кофе связано со сниженным риском развития сердечно-сосудистых осложнений. Однако надо иметь в виду, что напиток провоцирует увеличение давления, но незначительно.

"Кофе действительно вызывает повышение давления, но в очень краткосрочной перспективе", - уточнил он.

Важно помнить, что при планировании физических нагрузок и изменения рациона, особенно если у человека были диагностированы сердечно-сосудистые недуги, необходимо проконсультироваться с врачом.

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