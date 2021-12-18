Каждый 30-й житель Земли болел коронавирусом

В мире уже более 273 миллионов случаев заражения коронавирусом, то есть, как подсчитал ТАСС, с болезнью столкнулся уже примерно каждый 30-й житель планеты.

Заболеваемость уже вторую неделю остается на одном уровне - каждый день около 4,4 миллиона новых случаев, при этом смертность снижается - за прошедшую неделю скончались 50,1 тысячи заболевших, что на 2,2 тысячи меньше, чем неделей ранее. Общее число жертв превышает 5,3 миллиона, то есть, около двух человек на сто заболевших.

В последние дни существенно выросла заболеваемость в нескольких европейских странах - о максимальном приросте сообщила Великобритания, где за последние сутки зафиксировано 93 тысячи новых случаев. Быстро ухудшается ситуация во Франции, Испании и Италии. В США суточная заболеваемость достигла 140 тысяч случаев, это максимальный показатель по всему миру. За неделю показатель вырос на 30%. Продолжается и вспышка в ЮАР, где бушует новый штамм "омикрон". Количество заболевших за неделю выросло на 50%.

Улучшение ситуации наблюдается в Германии, Нидерландах, Бельгии, Румынии, Украине, Польше, Чехии, России и ряде других стран.

По данным ВОЗ, "омикрон" уже распространился по 89 странам. Организация отмечает быстрое распространение нового штамма в странах с высоким уровнем иммунитета у населения, достаточных данных о тяжести течения болезни при "омикроне" пока нет.