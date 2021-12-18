Мясников предостерег от опасных ошибок при заражении коронавирусом

Больным, которые получили положительный тест на COVID-19, не стоит лечиться самостоятельно, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что коронавирус вызывает два заболевания: "банальное ОРЗ, которое вообще не лечится", а также пневмонию, имеющую угрозу для жизни. Больным не следует назначать себе лечение самостоятельно, а бесконтрольный прием некоторых препаратов может навредить здоровью.

В эфире телеканала "Россия-1" Мясников предостерег от употребления без назначения врача лекарств, разжижающих кровь - это может привести к нарушению мозгового кровообращения и кровотечениям в ЖКТ. Также не стоит принимать стероидные гормоны - их, по словам Мясникова, назначают только интубированным пациентам.

Как добавил доктор, самое лучшее, что можно сделать, - предотвратить заболевание с помощью вакцинации.

С коронавирусом столкнулся уже каждый 30-й житель Земли, общее количество случаев с начала пандемии превышает 273 миллиона.