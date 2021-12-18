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18.12.2021 22:18
Рубрика: Власть

Москва рассчитывает на рассмотрение предложений по гарантиям безопасности

Текст: Александр Саможнев
Россия исходит из того, что НАТО не удастся отмахнуться от предложенных Москвой гарантий безопасности в Европе, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

По его словам, Россия подошла к моменту истины в отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться. "И мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо заболтать", - сказал Грушко.

Фото: МИД РФ / РИА Новости
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Заместитель главы МИД РФ констатировал, что отношения России и НАТО дошли до опасной черты. "Наши предложения как раз нацелены на то, чтобы отойти от этой опасной черты и все-таки вступить в какой-то нормальный диалог, во главу угла которого будут поставлены интересы безопасности", - пояснил Грушко.

Россия накануне опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе. Они включают в себя отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и НАТО

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