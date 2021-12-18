МИД РФ возложил на США ответственность за развал ДОН

Отмечается также, что с 18 декабря 2021 года Российская Федерация более не является стороной ДОН и, соответственно, не входит в состав предусмотренной его положениями группы государств-участников.
Дипломаты пояснили, что все усилия российской стороны не позволили сохранить Договор в том виде, как он задумывался. Возобладал курс Вашингтона на разрушение ранее достигнутых договоренностей в области контроля над вооружениями. При этом Москва предлагала различные варианты урегулирования двух принципиально важных проблем - отказа от передачи полученной в ходе наблюдательных полетов информации государствам, не являющимся участниками ДОН, и обеспечения реализации права России на проведение таких полетов над военными объектами США в Европе.
Однако для ряда государств-участников блоковая дисциплина оказалась важнее интересов мира и международной безопасности. Их поддержка ДОН ограничилась пустыми, не относящимися к делу декларациями. Все эти обстоятельства предопределили выход России из Договора, указали в МИД РФ.