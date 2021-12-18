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18.12.2021 11:58
Рубрика: Власть

МИД РФ возложил на США ответственность за развал ДОН

Текст: Александр Саможнев
Без участия США и России эффективность Договора по открытому небу (ДОН) резко снизится. Зона его применения уменьшится примерно на 80 процентов, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба. Вся ответственность за деградацию договорного режима лежит на США, говорится в комментарии МИД РФ.

Отмечается также, что с 18 декабря 2021 года Российская Федерация более не является стороной ДОН и, соответственно, не входит в состав предусмотренной его положениями группы государств-участников.

Фото: МИД РФ / РИА Новости
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Дипломаты пояснили, что все усилия российской стороны не позволили сохранить Договор в том виде, как он задумывался. Возобладал курс Вашингтона на разрушение ранее достигнутых договоренностей в области контроля над вооружениями. При этом Москва предлагала различные варианты урегулирования двух принципиально важных проблем - отказа от передачи полученной в ходе наблюдательных полетов информации государствам, не являющимся участниками ДОН, и обеспечения реализации права России на проведение таких полетов над военными объектами США в Европе.

Однако для ряда государств-участников блоковая дисциплина оказалась важнее интересов мира и международной безопасности. Их поддержка ДОН ограничилась пустыми, не относящимися к делу декларациями. Все эти обстоятельства предопределили выход России из Договора, указали в МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

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