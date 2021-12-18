Минск подтвердил готовность разместить на своей территории ядерное оружие

Приблизившись вплотную к белорусским границам, НАТО откровенно провоцирует страну на размещение на своей территории ядерного оружия. Об этом предупредил в субботу западных стратегов глава МИД республики Владимир Макей в интервью RT Arabic.

Глава внешнеполитического ведомства обратил особое внимание, прежде всего, на "военную активность альянса и количество военных учений", число которых значительно возросло.

Напомнив о недавнем предупреждении Александр Лукашенко, что руководство страны рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного вооружения, как "один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", министр констатировал, что определенный плацдарм против России НАТО сейчас создает и на Украине.

"Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории этой страны, возрастает", - уточнил он, добавив, что происходящее в Украине используется руководством Североатлантического альянса для наращивания возможностей в регионе.

Кстати, ранее президент Лукашенко заявил о том, что Беларусь должна быть готова в любой момент ответить на вызовы, возникающие перед государством. Верховный главнокомандующий РБ поставил перед руководителями силовых структур задачу "тренироваться, учиться и готовиться".