МВД подтвердило сбой в информационной системе ГИБДД

В работе информационной системы ГИБДД России произошел сбой. Об этом говорится в сообщении МВД.

Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание госуслуг, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений. Кроме того, ограничен доступ к данным об административных штрафах за нарушения Правил дорожного движения.

В данный момент принимаются меры для устранения сбоя. Сроки восстановления пока не сообщаются.

В МВД также принесли извинения из-за доставленные неудобства.