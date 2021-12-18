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18.12.2021 12:51
Рубрика: Авто

МВД подтвердило сбой в информационной системе ГИБДД

В работе информационной системы ГИБДД России произошел сбой. Об этом говорится в сообщении МВД.

Фото: Артем Житенев/ РИА Новости
Проверка слуха: Будут ли штрафовать водителей с помощью нового приложения

Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание госуслуг, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений. Кроме того, ограничен доступ к данным об административных штрафах за нарушения Правил дорожного движения.

В данный момент принимаются меры для устранения сбоя. Сроки восстановления пока не сообщаются.

В МВД также принесли извинения из-за доставленные неудобства.