На Пушкинском театральном фестивале в Пскове показали моноспектакль о Вертинском

У всех на слуху только что прошедший сериал "Вертинский" с Алексеем Филимоновым в главной роли. Поэтому и в фойе театра, и в кассе можно было услышать мнения зрителей, собравшихся на спектакль, о фильме.

… Малая сцена. Декораций минимум. Обнаженный артист читает письмо из Китая Молотову, министру иностранных дел СССР: "Я артист, мне 50 с лишним лет. 25 лет живу без Родины, это невыносимая каторга… Разрешите мне вернуться домой, я советский человек, еще буду полезен своей стране…".

Затем он одевается, садится за стол, гримируется. И рассказывает о себе. О детстве, смерти матери и отца. Первые шаги в творчестве. Первая мировая война, Вертинский отправляется на фронт санитаром, помогает раненым (сделал 35 тысяч перевязок!). Эмиграция. Константинополь, из Турции - в Румынию, гастроли по Бессарабии. Обвинение в шпионаже. Польша, Германия, Франция, Америка, годы в Китае…

1943 год, возвращение в СССР. Разгар Второй мировой войны. Много гастролирует. Огромная популярность. И цензоры на концертах. Творческая опала. "Мне 68-й год. Я есть. Меня любит народ. Но почему я не пою по радио, почему нет моих пластинок, стихов, нет рецензий?". В финале слышим голос самого Вертинского, который поет песню "Дни бегут". Аплодисменты публики.

- Когда мы создавали спектакль, использовали книгу "Дорогой длинною…" (стихи и песни, рассказы, размышления и воспоминания артиста), письма Вертинского, - рассказал "РГ" актер Сергей Азеев. - Спектакль выпустили осенью 2020 года, во время пандемии. Как? У нас независимый театр, собирались дома и репетировали. И в Петербурге, и в других городах во время поездок - нам с Ромой несложно найти время для этого, мы много работаем вместе.

Публика смотрит ваш спектакль, затаив дыхание, такая пронзительная тишина, дорогого стоит…

Сергей Азеев: Мне очень приятно, что это так. Я играл спектакль в Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Перми, теперь повезло сыграть в Пскове. Я вижу глаза зрителей во время спектакля и понимаю, что диалог, хотя это и моноспектакль, все-таки идет. Вижу реакции, чувствую определенное доверие, а это дает мне большую свободу, но и накладывает на меня еще большую ответственность.

Почему вдруг такой интерес сегодня к Вертинскому? Театры обращаются к личности певца, можно вспомнить спектакль-долгожитель Сергея Федотова "Александр Вертинский. Желтое танго". И спектакль-концерт корифея Александринского театра Николая Мартона "Вертинский. Русский Пьеро". Наконец, сериал, который у всех сейчас на слуху.

Сергей Азеев: И в Перми играют "Вертинского": постановка Бориса Мильграма ("Театр-театр"), мы даже на нескольких фестивалях моноспектаклей встречались с артистом Альбертом Макаровым. А что касается вашего вопроса, я не могу однозначно и быстро ответить на него. Возможно, причина в востребованности темы - взаимоотношений художника и власти. У талантливых людей всегда - в прежние эпохи и сейчас - сложные отношения с властями предержащими. Вертинский был предан профессии, своему делу, родной стране. Но он оказывается своего рода жертвой и заложником времени и эпохи. Его талант пострадал из-за "невнимательности" правителей его так горячо любимой Родины. Почему, за что? Наверное, поэтому его персона вызывает сейчас такой интерес.

Роман Каганович: Мне кажется, интерес к Вертинскому был всегда, просто сейчас сместился ракурс взгляда на него: он стал уже не певцом, исполнителем романсов, а великим человеком эпохи.

Кстати

Спектакль "Интервью В." выдвинут на премию "Золотая маска- 2022" в трех номинациях: спектакль малой формы, работа режиссера, мужская роль.