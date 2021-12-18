Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 15 декабря 2021 года № 95-пг "О внесении изменения в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 28.10.2021 № 81-пг (с изменением, внесенным постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 19.11.2021 № 87-пг), изменение, заменив по тексту слова "72 часа" в соответствующем падеже словами "48 часов".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







