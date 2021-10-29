Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 28 октября 2021 года № 81-пг "О режиме повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Ввести для органов управления и сил окружной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа режим функционирования "Повышенная готовность".

2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

3. Перевести оперативный штаб по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

4. Назначить ответственным за обеспечение взаимодействия с Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), образованным на базе АНО "Диалог", руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа Елену Степановну Левину.

5. Утвердить Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа согласно Приложению.

6. Органам исполнительной власти Ненецкого автономного округа осуществлять информирование Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа в устанавливаемом им порядке о выполнении мероприятий, предусмотренных утвержденным настоящим постановлением Перечнем, для последующего доклада губернатору Ненецкого автономного округа.

7. Признать утратившими силу:

1) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности";

2) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 20.03.2020 № 13-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

3) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 27.03.2020 № 15-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

4) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 03.04.2020 № 17-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

5) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 09.04.2020 № 19-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

6) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 11.04.2020 № 20-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

7) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.04.2020 №21-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

8) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 17.04.2020 № 23-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

9) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 24.04.2020 № 26-пг "О внесении изменения в пункт 6 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

10) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 30.04.2020 № 29-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

11) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 05.05.2020 № 30-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

12) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 11.05.2020 № 32-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

13) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 21.05.2020 № 36-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

14) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 29.05.2020 № 42-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

15) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 11.06.2020 № 45-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

16) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 23.06.2020 № 47-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

17) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 30.06.2020 № 49-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

18) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 03.07.2020 № 50-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

19) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 10.07.2020 № 53-пг "О внесении изменения в подпункт 2 пункта 18 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

20) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.07.2020 № 56-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

21) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 31.07.2020 № 60-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

22) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 07.08.2020 № 62-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

23) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 28.08.2020 № 65-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

24) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 10.09.2020 № 66-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

25) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 17.09.2020 № 69-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

26) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 30.09.2020 № 72-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

27) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 12.10.2020 № 80-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

28) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 15.10.2020 № 81-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

29) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 30.10.2020 № 87-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

30) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 13.11.2020 № 88-пг "О внесении изменения в пункт 13.1 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

31) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 20.11.2020 № 89-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

32) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 30.11.2020 № 92-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

33) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 11.12.2020 № 95-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

34) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 18.12.2020 № 98-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

35) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 28.12.2020 № 102-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

36) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 12.01.2021 № 1-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

37) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 22.01.2021 № 3-пг "О внесении изменения в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

38) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 29.01.2021 № 4-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

39) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 08.02.2021 № 6-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

40) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 20.02.2021 № 10-пг "О внесении изменения в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

41) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 05.03.2021 № 13-пг "О внесении изменения в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

42) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 12.03.2021 № 14-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

43) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 31.03.2021 № 19-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

44) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.04.2021 № 22-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

45) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 23.04.2021 № 24-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

46) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 30.04.2021 № 28-пг "О внесении изменения в пункт 6 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

47) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 21.05.2021 № 35-пг "О внесении изменения в пункт 6 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

48) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 04.06.2021 №41-пг "О внесении изменения в пункт 13.1 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

49) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 29.06.2021 № 46-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

50) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 12.07.2021 №51-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

51) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 21.07.2021 № 55-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

52) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 06.08.2021 № 57-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

53) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 17.08.2021 № 59-пг "О внесении изменения в пункт 6 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

54) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 27.08.2021 № 61-пг "О внесении изменения в пункт 18 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

55) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 31.08.2021 № 62-пг "О внесении изменений в пункт 6 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

56) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 15.09.2021 № 66-пг "О внесении изменений в пункт 6 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

57) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 30.09.2021 № 73-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг";

58) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 08.10.2021 № 76-пг "О внесении изменения в подпункт 1 пункта 13.1 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг".

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 29 октября 2021 года.

Пункт 1 настоящего постановления распространяет свое действие на отношения, возникшие с 17 марта 2020 года.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный





Приложение к постановлению губернатора Ненецкого автономного округа от 28.10.2021 № 81-пг "О режиме повышенной готовности"





Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа

1. Запретить проведение на территории Ненецкого автономного округа публичных мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований).

2. При проведении зрелищных и иных массовых мероприятий, в том числе физкультурно-спортивных, туристических, культурных, досуговых, развлекательных, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан соблюдать требования, установленные настоящим Перечнем.

Проведение указанных мероприятий вне помещений осуществляется по решению штаба.

3. Приостановить на территории Ненецкого автономного округа по 31 декабря 2021 года с 23:00 до 06:00 проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, работу ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, оказание услуг общественного питания.

4. Организовать работу:

1) салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги (за исключением общественных бань) с учетом требований, указанных в Приложении 1 к настоящему Перечню;

2) организаций дополнительного образования, физкультурно-спортивных, туристических организаций, спортивных объектов (в том числе спортивных, тренажерных залов, фитнес-центров, боулинг-клубов, катков, теннисных кортов, стрелковых спортивных тиров, букмекерских контор и центров активного отдыха) с учетом требований, указанных в Приложении 2 к настоящему Перечню;

3) кинотеатров с учетом требований, указанных в Приложении 3 к настоящему Перечню;

4) плавательных бассейнов с учетом требований, указанных в Приложении 4 к настоящему Перечню;

5) организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, искусства и досуга, иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, развлекательных организаций с учетом требований, указанных в Приложении 5 к настоящему Перечню;

6) организаций общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных) с учетом Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.6.0190-20 по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 30.05.2020, а также требований, указанных в Приложении 6 к настоящему Перечню.

5. Обязать граждан, достигших возраста 18 лет, прибывающих на территорию Ненецкого автономного округа, представлять в пунктах контроля аэропорта г. Нарьян-Мара, посадочных площадок с. Нижняя Пеша, с. Ома, с. Несь один из следующих документов:

1) документ, выданный в бумажной или электронной форме медицинской организацией, подтверждающий отрицательный результат исследования ПЦР на РНК SARS-CoV-2 (дата забора биоматериала для проведения исследования не должна превышать 72 часа до момента прибытия в пункт контроля на территории Ненецкого автономного округа);

2) сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержденный QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (сертификат о прохождении полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий проведение законченной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с указанием даты проведения вакцинации и наименования вакцины (срок действия документа составляет один год с даты проведения вакцинации). Иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

3) сертификат о перенесенном не более 6 календарных месяцев назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденный QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус" (сертификат о перенесенном заболевании (COVID-19) либо документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий, что гражданин перенес указанное заболевание, и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

В случае отсутствия указанных документов гражданам соблюдать режим самоизоляции сроком 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Ненецкого автономного округа.

6. Допуск посетителей, достигших возраста 18 лет, в целях получения услуг на объекты и в организации, указанные в пункте 4 настоящего Перечня, за исключением случаев, указанных в пункте 7 настоящего Перечня, осуществлять при предъявлении следующих документов (по выбору посетителя):

1) сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержденный QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (сертификат о прохождении полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)) либо документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий проведение законченной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с указанием даты проведения вакцинации и наименования вакцины (срок действия документа составляет один год с даты проведения вакцинации). Иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

2) сертификат о перенесенном не более 6 календарных месяцев назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденный QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (сертификат о перенесенном заболевании COVID-19) либо документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий, что гражданин перенес указанное заболевание, и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

3) документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и выданный в бумажной или электронной форме медицинской организацией документ, подтверждающий отрицательный результат исследования ПЦР на РНК SARS-CoV-2 (дата забора биоматериала не должна превышать 72 часа до момента посещения объекта, организации).

7. Предъявление документов, предусмотренных в пункте 6 настоящего Перечня, не требуется в случае:

1) посещения лыжероллерных трасс и иных объектов на открытом воздухе;

2) посещения организаций общественного питания для получения услуг навынос;

3) посещения объектов и организаций, указанных в подпунктах 2, 3, 4, 5 пункта 4 настоящего Перечня, лицами, сопровождающими несовершеннолетних детей к месту оказания им услуг и обратно;

4) прохода в здания, помещения объектов и организаций, указанных в пункте 4 настоящего перечня, в целях, не связанных непосредственно с получением услуг.

8. Гражданам соблюдать масочный режим с обязательным ношением средств индивидуальной защиты для защиты органов дыхания (масок, респираторов) при нахождении в местах общего пользования, в том числе в:

организациях розничной торговли;

общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси;

медицинских и аптечных организациях;

органах государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа;

зданиях аэропорта;

религиозных объектах;

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

помещениях иных организаций независимо от формы собственности, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (кроме обучающихся в образовательных организациях), при оказании гражданам услуг (музеи, библиотеки, ГКУ НАО "Отделение социальной защиты населения", ГБУ СОН НАО "Комплексный центр социального обслуживания", КУ НАО "Центр занятости населения" и др.).

9. Образовательным организациям любой формы собственности, расположенным на территории Ненецкого автономного округа, организовать использование средств индивидуальной защиты (маски или респираторы):

1) педагогическими работниками вне времени проведения занятий с обучающимися;

2) иными работниками, посетителями (за исключением обучающихся), родителями в течение всего времени нахождения в здании образовательной организации.

10. Обязать:

1) граждан соблюдать социальную дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);

2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

11. Рекомендовать гражданам:

1) в возрасте 65 лет и старше воздержаться от посещения общественных мест с массовым скоплением людей;

2) невакцинированным против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в возрасте старше 60 лет перейти на самоизоляцию;

3) проживающим и временно находящимся на территории Ненецкого автономного округа, воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации;

4) воздержаться от посещения религиозных объектов.

12. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ненецкого автономного округа:

1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела в установленном порядке;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4) активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

5) при организации работы выполнять рекомендации Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov, среди работников, от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15 по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников;

6) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в отношении которых приняты постановления санитарного врача об изоляции;

7) воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

8) допускать направление своих работников в служебные командировки за пределы Ненецкого автономного округа, в сельские населенные пункты Ненецкого автономного округа при условии наличия у них законченной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

13. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ненецкого автономного округа:

1) перевести на дистанционный режим работы работников, имеющих хронические заболевания, указанные в Приложении 7 к настоящему Перечню, работников старше 55 лет, за исключением тех, у кого проведена законченная вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) перевести на дистанционный режим работы не менее 30 % от списочного состава своих работников, за исключением тех, у кого проведена законченная вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3) организовать допуск на работу сотрудников, приступающих к исполнению обязанностей после прибытия на территорию Ненецкого автономного округа из других регионов, при условии предъявления ими одного из документов, указанных в подпунктах 1-3 пункта 5 настоящего Перечня, либо документа, подтверждающего результаты исследования методом ИФА на наличие антител IgM и IgM (количественный метод) у переболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при этом титр IgG должен быть положительным и превышать референсное значение не менее чем в 5 раз, а титр IgM должен быть отрицательным или положительным, но при условии, что титр IgM меньше титра IgG (срок действия результата исследования методом ПЦР составляет 72 часа, а ИФА-исследования - 30 дней с момента сдачи биоматериала для проведения исследования);

4) возмещать затраты на исследования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2, понесенные сотрудниками перед выходом на работу после прибытия на территорию Ненецкого автономного округа из других регионов;

5) предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы работникам в день прохождения каждого из этапов вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и на следующий за ним день.

14. Организациям нефтегазодобывающей отрасли, осуществляющим деятельность на территории Ненецкого автономного округа, их подрядным и сервисным организациям допускать перевахтовку работников при соблюдении одного из следующих условий:

1) прохождение предварительной обсервации работников в течение 14 календарных дней и проведение лабораторного обследования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 на 8-10 день обсервации;

2) предъявление работником сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подтвержденного QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (сертификат о прохождении полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)) либо документа, выданного медицинской организацией, подтверждающего проведение законченной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с указанием даты проведения вакцинации и наименования вакцины (срок действия документа составляет один год с даты проведения вакцинации), а также отрицательного результата исследования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и положительного результата ИФА-исследования на наличие IgG в защитных титрах независимо от присутствия IgM (дата забора биоматериала для проведения исследований методом ПЦР не должна превышать 72 часов, методом ИФА - 30 дней до момента заезда работника на вахту);

3) предъявление документа, подтверждающего результаты исследования методом ИФА на наличие антител IgM и IgM (количественный метод) у переболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при этом титр IgG должен быть положительным и превышать референсное значение не менее чем в 5 раз, а титр IgM должен быть отрицательным или положительным, но при условии, что титр IgM меньше титра IgG (дата забора материала для проведения исследований методом ИФА не должна превышать 30 дней до момента заезда работника на вахту). В случае, если титр IgM выше титра IgG, работник должен быть направлен на консультацию к врачу для проведения обследования и при необходимости лечения.

15. Организациям, оказывающим гостиничные услуги, заселять граждан (постояльцев) при условии предъявления ими одного из документов, указанных в подпунктах 1-3 пункта 5 настоящего Перечня. При этом дата забора биоматериала для проведения исследования ПЦР на РНК SARS-CoV-2 не должна превышать 72 часа до момента заселения.

16. Управляющим организациям, предоставляющим жителям многоквартирных домов жилищно-коммунальные услуги, обеспечить комплексную дезинфекционную обработку подъездов таких домов.

17. Организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров, обеспечить комплексную дезинфекционную обработку транспортных средств.

18. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа:

1) обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) и иных мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе ограничительных мероприятий в медицинских организациях, с учетом требований пункта 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)";

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами и пациентам старше 60 лет с привлечением дополнительного медицинского персонала;

3) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

4) обеспечить информирование населения о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

5) обеспечить соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в организациях с круглосуточным пребыванием граждан;

6) обеспечить проведение мониторинга наличия и цен на противовирусные препараты, антисептические средства и средства индивидуальной защиты (маски) в аптечной и (или) торговых сетях Ненецкого автономного округа;

7) определить порядок и сроки представления органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа информации о выполнении мероприятий в соответствии с настоящим Перечнем;

8) обеспечить режим полной готовности медицинских организаций;

9) организовать ПЦР-тестирование на РНК SARS-CoV-2 всех лиц, прибывших из медицинских и санаторных организаций, расположенных за пределами Ненецкого автономного округа.

19. Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа:

1) приостановить для посетителей функционирование подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа физкультурно-спортивных организаций, организаций в сфере культуры и искусства, за исключением:

лыжероллерных трасс;

спортивных объектов для детей в возрасте до 18 лет;

спортивных объектов для посещения гражданами в целях получения услуг организации с соблюдением требований, указанных в пунктах 6, 7 и приложениях 2, 4 к настоящему Перечню;

объектов культуры для посещения гражданами мероприятий, занятий в клубных формированиях и творческих коллективах, а также для посещения в целях получения иных услуг организации в сфере культуры и искусства с соблюдением требований, указанных в пунктах 6, 7 и Приложении 5 к настоящему Перечню;

2) организовать в образовательных организациях проведение ежедневной дезинфекции помещений;

3) довести до сведения образовательных организаций рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу по вопросам проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий;

4) ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в организациях с круглосуточным пребыванием детей;

5) обеспечить участие спортсменов, творческих коллективов и иных организованных групп в мероприятиях, проводимых за пределами Ненецкого автономного округа, при условии соблюдения ограничений и требований по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) принимающей стороной;

6) обеспечить проведение спортивных мероприятий с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора от 08.05.2020 № MP3.1.0178-20, письма Министерства спорта Российской Федерации от 14.05.2020 № ОМ-00-07/3471 "О направлении рекомендаций субъектам Российской Федерации по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического распространения COVID-19", а также требований, указанных в пунктах 6, 7 и приложениях 2, 4 к настоящему Перечню.

20. Аппарату Администрации Ненецкого автономного округа:

1) приостановить в отделе записи актов гражданского состояния Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа (далее - отдел ЗАГС) проведение государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке;

2) ограничить максимальное количество лиц, присутствующих на государственной регистрации заключения брака до 10 человек (включая сотрудника отдела ЗАГС);

3) отменить выездные мероприятия по государственной регистрации заключения брака.

21. Департаменту цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа обеспечить возможность получения государственных и муниципальных услуг посредством бесплатного выездного обслуживания работниками казенного учреждения Ненецкого автономного округа "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" следующих категорий заявителей:

1) инвалиды I и II группы, в том числе дети-инвалиды;

2) граждане, достигшие возраста 60 лет и старше.

22. Органам управления окружной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа организовать круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц соответствующих органов управления.

23. Рекомендовать:

1) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу организовать:

проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

информирование населения Ненецкого автономного округа о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) через средства массовой информации;

2) Управлению внутренних дел по Ненецкому автономному округу оказать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий;

3) органам местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа организовать работу общественных бань с соблюдением санитарного режима и требований, установленных Приложением 7 к настоящему Перечню;

4) территориальным органам федеральных органов исполнительной власти на территории Ненецкого автономного округа, органам местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа информировать о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим Перечнем, Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа для последующего доклада губернатору Ненецкого автономного округа;

6) организациям торговли и общественного питания предусмотреть возможность дистанционного заказа и доставки на дом потребителям товаров и продуктов;

7) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, перевозку транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства, устройства для обеззараживания воздуха (по возможности).





Приложение 1 к Перечню мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа





Алгоритм проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при работе салонов красоты, парикмахерских, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, в период угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа

1. Обеспечить проведение входного фильтра для сотрудников, контроль температуры тела сотрудников при входе в организацию (предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

2. Обеспечить нахождение сотрудников на рабочих местах в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках).

3. Обеспечить посетителя при оказании услуг маской.

4. Обеспечить наличие на входе антисептика для обработки рук посетителей.

5. Обеспечить проведение входного фильтра для посетителей (измерение температуры), отстранение от посещения посетителей с признаками острой респираторной инфекции (температура, кашель, насморк и др.).

6. Обеспечить дезинфекцию градусников после измерения температуры у каждого посетителя.

7. Оказывать услуги по предварительной дистанционной записи.

8. Численность посетителей, одновременно находящихся в помещении, не должна превышать 4 человек, включая сотрудников.

9. Обеспечить проведение уборки помещений каждые 2 часа с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей и др.

10. Обеспечить проведение дезинфекции оборудования после каждого посетителя.

11. Обеспечить регулярное проветривание рабочих помещений (после каждого посетителя) в течение не менее 10 минут.

12. Промежутки между приемами посетителей должны составлять не менее 20 минут.

13. Не принимать лиц в возрасте 65 лет и старше.

14. Обеспечить неснижаемый месячный запас моющих и дезинфицирующих средств для проведения уборки и дезинфекции.





Приложение 2 к Перечню мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа





Алгоритм проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при работе организаций дополнительного образования, физкультурно-спортивных, туристических организаций, спортивных объектов (в том числе спортивных, тренажерных залов, фитнес-центров, боулинг-клубов, катков, теннисных кортов, стрелковых спортивных тиров, букмекерских контор и центров активного отдыха) в период угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа

1. Обеспечить проведение входного фильтра для сотрудников, контроль температуры тела сотрудников при входе в организацию (предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

2. Обеспечить нахождение сотрудников на рабочих местах в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках).

3. Обеспечить проведение входного фильтра для посетителей (измерение температуры), отстранение от посещения посетителей с признаками острой респираторной инфекции (температура, кашель, насморк и др.).

4. Обеспечить дезинфекцию градусников после измерения температуры у каждого посетителя.

5. Обеспечить наличие на входе антисептика для обработки рук посетителей.

6. Длительность занятия определить не более 1 часа.

7. Оказывать услуги по предварительной дистанционной записи.

8. Организовать работу преимущественно для проведения индивидуальных занятий.

9. Количество посетителей для групповых занятий рассчитывается исходя из нормы площади зала для занятий на одного посетителя не менее 10 кв.м и возможности соблюдения дистанции между посетителями не менее 2 м, но не более 5 человек в одной группе.

10. Обеспечить нанесение специальной разметки в помещениях на расстоянии не менее 2 м для соблюдения безопасной дистанции между посетителями.

11. Обеспечить проведение качественной уборки помещений после каждого группового занятия с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, спортивного инвентаря, с последующим обязательным проветриванием помещений не менее 10 минут.

12. Обеспечить неснижаемый месячный запас моющих и дезинфицирующих средств для проведения уборки и дезинфекции.





Приложение 3 к Перечню мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа





Алгоритм проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при работе кинотеатров в период угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа

1. Обеспечить проведение входного фильтра для сотрудников, контроль температуры тела сотрудников при входе и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

2. Обеспечить нахождение сотрудников на рабочих местах в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках).

3. Обеспечить персонал запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими средствами.

4. Ограничить контакты между сотрудниками кинотеатра разных отделов и функциональных групп (администраторы, кассиры, бармены, технический персонал, сотрудники офиса и т.д.), не связанных общими задачами и производственными процессами.

5. Ограничить доступ в служебные помещения кинотеатра посторонних лиц.

6. Запретить прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществлять в пунктах общественного питания или специально выделенной комнате.

7. Организовать при входе в служебные помещения кинотеатра, а также на рабочих местах кассиров, администраторов, барменов, технического персонала кинотеатра места обработки рук дезинфицирующими средствами.

8. Организовать в местах общего пользования кинотеатра (кассовая зона, входы в кинозалы, туалеты, зона кафе и баров) места обработки рук дезинфицирующими средствами.

9. Обеспечить проведение входного фильтра для посетителей (измерение температуры), отстранение от посещения посетителей с признаками острой респираторной инфекции (температура, кашель, насморк и др.).

10. Обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении зрителей и сотрудников в кинотеатре, в зоне кассового обслуживания, в фойе и зоне кинобаров кинотеатра, при входе в кинозалы и выходе из кинозалов, при расстановке столов кинобаров и сидячих мест в фойе.

11. Осуществлять сбор использованных масок и перчаток сотрудников и посетителей кинотеатра в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.

12. Обеспечить проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, а также дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники).

13. Организовать применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников устройств для обеззараживания воздуха.

14. Организовать проветривание (при возможности) рабочих помещений каждые 2 часа.

15. Установить интервалы между сеансами не менее 30 минут с целью проведения проветривания и уборки кинозала с применением дезинфицирующих средств.

16. Осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров в кинозалах с учетом организации рассадки зрителей не менее одного метра. Указанные ограничения не распространяются на кинозрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе.

17. Предоставлять посетителям кинотеатров ЗЭ-очки только при условии осуществления мероприятий по дезинфекции очков. При выдаче ЗВ-очков, не упакованных в индивидуальную защитную упаковку, выдавать дезинфицирующие салфетки. Использование кинозрителями собственных 3D-очков для просмотра кинофильмов допускается без ограничений.

18. С целью предотвращения скопления кинозрителей у входов в кинозалы осуществлять допуск зрителей в кинозалы не менее чем за 15 минут до начала сеанса.





Приложение 4 к Перечню мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа





Алгоритм проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при работе плавательных бассейнов в период угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа

1. Перед открытием плавательных бассейнов:

1) обеспечить проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств;

2) провести работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад.

2. Обеспечить соблюдение дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 метра с помощью сигнальной разметки.

3. Ограничить контакты между персоналом и посетителями.

4. Ограничить доступ посетителей - не более 50 % от вместимости объекта. Использование кабинок в раздевалке осуществлять с учетом дистанции не менее 1,5 метра (сигнальная разметка).

5. Ограничить вход в помещения плавательного бассейна лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ по ремонту и обслуживанию оборудования.

6. Обеспечить проведение уборки с применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок и бассейнов не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования -не реже 1 раза в 4 часа.

7. Установить при входе и в местах общего пользования оборудование для обработки рук антисептическими средствами, обеспечить условия для соблюдения гигиены рук.

8. Организовать перед началом смены "входной фильтр" для персонала и посетителей с обязательным проведением термометрии. Лиц с температурой тела 37,1 градуса по Цельсию и выше и/или с признаками инфекционных заболеваний (кашель, насморк и другие) не допускать.

9. Обеспечить нахождение персонала на рабочих местах в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках).

10. Обеспечить персонал запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук.

11. Обеспечить контроль за применением персоналом средств индивидуальной защиты.

12. Организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов.

13. Осуществлять производственный контроль за качеством воды, эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями санитарных правил.





Приложение 5 к Перечню мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа





Алгоритм проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при работе организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, искусства и досуга, иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, развлекательных организаций в период угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа

1. Обеспечить проведение входного фильтра для сотрудников, контроль температуры тела сотрудников при входе в организацию и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

2. Обеспечить нахождение сотрудников на рабочих местах в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках).

3. Обеспечить сотрудников запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими средствами.

4. Обеспечить наличие на входе антисептика для обработки рук посетителей.

5. Ограничить доступ посетителей - одновременное присутствие посетителей не более 30% от общей вместимости места проведения мероприятия.

6. Обеспечить проведение входного фильтра для посетителей (измерение температуры), отстранение от посещения посетителей с признаками острой респираторной инфекции (температура, кашель, насморк и др.).

7. Обеспечить дезинфекцию градусников после измерения температуры у каждого посетителя.

8. Оказывать услуги по предварительной записи.

9. Ограничить доступ в служебные помещения посторонних лиц.

10. Организовать в местах общего пользования места обработки рук дезинфицирующими средствами.

11. Обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии, не менее 1,5 метра при нахождении посетителей и сотрудников организации.

12. Обеспечить допуск посетителей с использованием гигиенических масок.

13. Осуществлять сбор использованных масок и перчаток сотрудников и посетителей организации в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.

14. Обеспечить проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, а также дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники).

15. Организовать применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников устройств для обеззараживания воздуха.

16. Организовать проветривание (при возможности) рабочих помещений каждые 2 часа.

17. Обеспечить неснижаемый месячный запас моющих и дезинфицирующих средств для проведения уборки и дезинфекции.

18. Организациям, предоставляющим услуги детских игровых комнат, обеспечить работу таких организаций с учетом требований постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

19. Запрещается курение кальянов.





Приложение 6 к Перечню мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа





Алгоритм проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при работе организаций общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных) в период угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа

1. Обеспечить проведение входного фильтра для сотрудников, контроль температуры тела сотрудников при входе в организацию и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

2. Обеспечить нахождение сотрудников на рабочих местах в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках).

3. Обеспечить сотрудников запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими средствами.

4. Организовать при входе на объект мест обработки рук дезинфицирующими средствами.

5. Обеспечить размещение столов для посетителей с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 м.

6. Обеспечить оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования.

7. Обеспечить проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, а также дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники).

8. Обеспечить не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.

9. Организовать применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников устройств для обеззараживания воздуха.

10. Организовать проветривание (при возможности) рабочих помещений каждые 2 часа.

11. Механическая мойка посуды на специализированных моечных машинах производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом применяются режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при максимальных температурных режимах.

Рекомендуется оснастить организации общественного питания современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов.

12. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществлять ручным способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.

13. При применении одноразовой посуды производить сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.

14. Запрещается курение кальянов.





Приложение 7 к Перечню мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа





Перечень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) астма;

2) бронхоэктатическая болезнь;

3) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии.

6. Новообразования из числа:

1) злокачественных новообразований любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций;

2) острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и резистентных форм других лимфопролиферативных заболеваний, хронического миелолейкоза в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичных хронических лейкозов и лимфом.

7. Системные аутоиммунные заболевания.





Приложение 8 к Перечню мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа





Алгоритм проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при работе общественных бань в период угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа

1. Обеспечить перед открытием бани проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Обеспечить ежедневно перед началом рабочей смены "входной фильтр" для сотрудников с проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами.

3. Обеспечить при входе в баню места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запретить вход в бани лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования.

5. Ограничить контакты между работниками и между посетителями:

1) организовать обслуживание в бане по предварительной записи по сеансам (одномоментный вход в баню на один полный банный цикл группы лиц в количестве из расчета 1,5 кв. м в помывочной на одного человека);

2) обеспечить временной интервал между сеансами не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними и проведения дезинфекции помещений, оборудования и инвентаря;

3) не допускать случаев ожидания сеансов посетителями в помещениях бани;

4) обеспечить нанесение специальной разметки в помещениях на расстоянии не менее 1,5 метра для соблюдения безопасной дистанции между работниками и посетителями бани;

5) запретить использование купелей и бассейнов.

6. Организовать посменную работу сотрудников.

7. Запретить прием пищи на рабочих местах, а также исключить предоставление для посетителей напитков (чая, кофе и т.д.) и пищи.

8. Обеспечить отдельную комнату для приема пищи персонала с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

9. Обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков.

10. Обеспечить нахождение сотрудников на рабочих местах в специальной одежде и обуви и средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках) (при работе вне мыльных и парильных).

11. Обеспечить ежедневную (после окончания работы) стирку специальной одежды работников и белья для посетителей (простыни, полотенца) по договору со специализированной организацией или непосредственно в бане.

12. Обеспечить неснижаемый пятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств для проведения уборки и дезинфекции, средств индивидуальной защиты.

13. Обеспечить проветривание помещений, оборудованных оконными проемами, между сменами.

14. Обеспечить проведение каждые 2 часа влажной уборки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты) с обработкой всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, перил, подлокотников, стульев, диванов) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

15. Обеспечить проведение дезинфекции по вирусному режиму помещений, оборудования и инвентаря в раздевальных, мыльных и парильных после каждого сеанса.

16. Организовать в течение рабочего дня осмотр работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

17. Обеспечить проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной гигиены (регулярного мытья рук с мылом и обработки кожным антисептиком в течение всего рабочего дня, после посещения санузла, перед приемом пищи).







