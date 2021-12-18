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18.12.2021 10:25
Рубрика: Экономика

Не облагаемый налогом доход по вкладам вырастет до 85 тысяч рублей

Текст: Матвей Линник
Россияне, у которых есть вклады в банках на сумму более миллиона рублей, в 2022 году должны будут заплатить налог, если их процентный доход превысит 85 тысяч рублей.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Соответствующее уведомление налоговые органы направят гражданам за предыдущий год.

Доходы по вкладам облагаются НДФЛ по ставке 13% с 1 января 2021 года. Под налогообложение попадает весь процентный доход по всем вкладам в российских банках, который гражданин получил за год. Не учитывается лишь необлагаемый процентный доход, который рассчитывается как произведение миллиона рублей и ключевой ставки Банка России на первое января года.

Поскольку регулятор днем ранее повысил ключевую ставку до 8,5%, то не облагаемый налогом доход со вкладов в 2022 году составит 85 тысяч рублей.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила новый способ повышения интереса россиян к банковским вкладам. Она осудила дискриминацию "старых" депозитов, по которым банки выставляют условия хуже, чем по новым, и анонсировала регуляторные изменения.

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