Не облагаемый налогом доход по вкладам вырастет до 85 тысяч рублей

Соответствующее уведомление налоговые органы направят гражданам за предыдущий год.
Доходы по вкладам облагаются НДФЛ по ставке 13% с 1 января 2021 года. Под налогообложение попадает весь процентный доход по всем вкладам в российских банках, который гражданин получил за год. Не учитывается лишь необлагаемый процентный доход, который рассчитывается как произведение миллиона рублей и ключевой ставки Банка России на первое января года.
Поскольку регулятор днем ранее повысил ключевую ставку до 8,5%, то не облагаемый налогом доход со вкладов в 2022 году составит 85 тысяч рублей.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила новый способ повышения интереса россиян к банковским вкладам. Она осудила дискриминацию "старых" депозитов, по которым банки выставляют условия хуже, чем по новым, и анонсировала регуляторные изменения.