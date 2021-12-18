Не облагаемый налогом доход по вкладам вырастет до 85 тысяч рублей

Россияне, у которых есть вклады в банках на сумму более миллиона рублей, в 2022 году должны будут заплатить налог, если их процентный доход превысит 85 тысяч рублей.

Соответствующее уведомление налоговые органы направят гражданам за предыдущий год.

Доходы по вкладам облагаются НДФЛ по ставке 13% с 1 января 2021 года. Под налогообложение попадает весь процентный доход по всем вкладам в российских банках, который гражданин получил за год. Не учитывается лишь необлагаемый процентный доход, который рассчитывается как произведение миллиона рублей и ключевой ставки Банка России на первое января года.

Поскольку регулятор днем ранее повысил ключевую ставку до 8,5%, то не облагаемый налогом доход со вкладов в 2022 году составит 85 тысяч рублей.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила новый способ повышения интереса россиян к банковским вкладам. Она осудила дискриминацию "старых" депозитов, по которым банки выставляют условия хуже, чем по новым, и анонсировала регуляторные изменения.