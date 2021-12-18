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18.12.2021 00:43
Рубрика: В мире

Немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении RT

Текст: Максим Макарычев

Немецкий регулятор деятельности СМИ начал расследование в отношении российского государственного телеканала RT из-за начала прямой трансляции программы на немецком языке.

Основанием для этого является то, что немецкие регулирующие органы не выдавали лицензии на вещание, пояснила директор медиа-агентства Берлин-Бранденбург Ева Флекен в интервью DPA в пятницу, добавив, что телеканал должен до конца года "прокомментировать этот вопрос". Как уточнили немецкие медиа, по итогам расследования телеканалу RT DE могут запретить вещание в Германии и оштрафовать на полмиллиона евро.

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В четверг российская телекомпания запустила новую прямую телепрограмму на немецком языке по нескольким каналам распространения. Через несколько часов YouTube заблокировал канал на своей платформе. Группе Google было предложено в письменной форме снять ограничения на прямое вещание новостного телеканала RT DE, говорится в заявлении Роскомнадзора, опубликованном в пятницу. В противном случае доступ к YouTube в России может быть "частично или полностью" ограничен. Российские власти заявили о цензуре в отношении деятельности немецкого RT, который имеет офис в Берлине.

По немецким законам, телевизионным провайдерам требуется лицензия на вещание общенациональных программ в Германии. Одно из требований к допуску состоит в том, что конституционный принцип, согласно которому вещание осуществляется не государством, не может быть нарушен. Иными словами, государство или партия не могут оказывать никакого влияния на содержание программы, уточняет австрийская Der Standard.

Между тем

Претензии немецкого медиарегулятора к RT необоснованны и даже абсурдны, потому что предъявлены не каналу RT DE, который вещает из Москвы, а компании RT DE Productions. Она хоть и производит контент для канала, но не осуществляет телевещание, заявила РИА Новости заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

В мире Европа Германия Общество СМИ и соцсети

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