Первый самолет Минобороны России с гуманитарной помощью прибыл в Кабул

Первый самолет Минобороны России с гуманитарной помощью прибыл в Афганистан. В ближайшее время в аэропорту Кабула приземляться еще два борта военно-транспортной авиации. Они в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский.

В российском военном ведомстве отметили, что по поручению президента РФ Владимира Путина будет организована четвертая эвакуация более 300 граждан России, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в вузах РФ.

В начале декабря три Ил-76 доставили в столицу Афганистана 36 тонн гуманитарного груза и вывезли оттуда 214 человек.