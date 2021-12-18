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Рубрика: В мире

Первый самолет Минобороны России с гуманитарной помощью прибыл в Кабул

Первый самолет Минобороны России с гуманитарной помощью прибыл в Афганистан. В ближайшее время в аэропорту Кабула приземляться еще два борта военно-транспортной авиации. Они в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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В российском военном ведомстве отметили, что по поручению президента РФ Владимира Путина будет организована четвертая эвакуация более 300 граждан России, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в вузах РФ.

В начале декабря три Ил-76 доставили в столицу Афганистана 36 тонн гуманитарного груза и вывезли оттуда 214 человек.

В мире Ближний Восток Афганистан Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Ситуация в Афганистане

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