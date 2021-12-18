Пять вредных привычек, убивающих машину зимой

В личных беседах и на форумах водители не ограничивают себя в том, чтобы делиться "полезными" советами, как правильно эксплуатировать и обслуживать автомобиль зимой. К сожалению, многие из таких рекомендаций могут нанести вред вашей машине. В этом обзоре "РГ" - самые вредоносные "лайфхаки", которым точно не нужно следовать.

Начнем с животрепещущего - рекомендаций по "грамотной" "разморозке" автомобиля после ночной стоянки в серьезный "минус" за окном. В Сети, к примеру, можно увидеть советы по экспресс-разморозке дверных замков, лобового стекла и щеток стеклоочистителя с помощью горячей воды, горячих грелок или бутылок с кипятком.

Между тем, не секрет, что стекло от перепала температур может попросту треснуть, ЛКП кузова - потрескаться, причем такой сценарий тем более вероятен, чем холоднее будет на улице. Если же вы зальете кипятком личинки замков, вероятнее всего, вам удастся попасть в салон, но талая вода в результате гарантированно замерзнет, и выгнать ее оттуда можно будет лишь в результате "танцев с бубнами" - использования "жидкого ключа", помещения машины в теплый гараж, продувки и просушки.

Не менее вредной является рекомендация не прогревать двигатель в холодную погоду и начинать движение, дав мотору поработать лишь пару минут. Аргументируя свои советы, "спецы" нередко ссылаются на мануалы и прочие инструкции к современным автомобилям, где действительно нередко оговаривается, что долгий прогрев в мороз необязателен и даже нежелателен. Однако просто представьте, что происходит с двигателем при так называемых "холодных пусках".

Стенки цилиндров после морозной ночи сжимаются, а зазоры между трущимися поверхностями сокращаются. Моторное масло, какой бы степенью текучести оно не обладало, просто не успеет подняться по каналам из поддона картера, и, если нежелающий греть "движок" торопыга начнет еще и активно давить на газ, масляное голодание мотору обеспечено, соответственно и ускоренный износ его трущихся элементов. Поэтому наш совет - не трогайтесь с места, пока стрелка указателя температуры не начнет движение, и не газуйте, пока эта стрелка на указателе температуры не войдет в рабочий сектор.

Ставь машину на ручник, чтобы не укатилась по склону. И снова подкладывают многим своим коллегам свинью. Конечно, если машина паркуется на крутом уклоне, ручной тормоз - вынужденная необходимость. Однако дергать за ручник при каждой постановке автомобиля на стоянку в морозы точно не стоит. Гораздо разумнее поставить коробку на передачу (если это "механика") или перевести селектор в положение Parking (на машинах с "автоматом", "роботом" или вариатором).

В противном случае велик шанс, что разогревшиеся после езды минувшим вечером тормозные колодки на морозе за ночь примерзнут к тормозным дискам. Причем от такой перспективы не избавлены авто как с задними барабанными механизмами, так и с дисковыми. В результате, чтобы освободить автомобиль от пут, придется стучать по барабанам (если задние тормоза барабанные), отмораживать тормозные механизмы кипятком (а это чревато тем, что на сильном морозе колодки примерзнут еще сильнее), а то и вовсе снимать колеса и раздвигать колодки с помощью инструмента или поливать их "незамерзайкой" или спиртом.

Нередко можно услышать и такой совет - пореже мойте машину зимой, мол ЛКП, стекла и пластик не любят резкого перепада температур (когда въехавшую на мойку машину поливают теплой водой). Такой совет неверен или верен лишь отчасти. Чего следует избегать, так это посещения в лютые морозы моек самообслуживания.

Как правило, такие боксы располагаются на открытом воздухе, между тем именно на открытых мойках при низких температурах не исключено повреждение лакокрасочного покрытия и последующее интенсивное ржавление кузова. Также трещины могут образоваться на зеркалах и стеклах. Поэтому мыть автомобиль зимой непременно нужно регулярно, дабы счищать с кузова следы грязи и реагентов. Однако выберете для этого теплые закрытые помещения.

Много вредных советов можно услышать и относительно зимней эксплуатации шин. Пожалуй, самый распространенный - зимой, особенно в снежную погоду, рекомендуют приспускать колеса - дабы упростить себе задачу по выезду из сугробов или заснеженной колеи, а также для того, чтобы повысить плавность хода.

Совет на самом деле опять-таки вредный. Дело в том, что с понижением температуры воздуха ниже нуля давление падает примерно на 0,1-0,2 бар, а то и на целых 0,5 бар. Именно по этой причине, когда машине подкачивают шины в теплом сервисе или гараже зимой, то норма обычно поднимается на 0,2 бар. Правда и то, что если колеса накачивают на морозе, стоит точно соблюдать указания производителя шин. Следует также помнить, что при снижении давления в шинах на 0,5 бар протектор изнашивается в среднем быстрее на 15%, а также ухудшается управляемость и растет потребление топлива.