Повышение ключевой ставки подтолкнет подорожание ипотеки

Повышение Центробанком ключевой ставки может затормозить строительство жилья, но и стабилизирует цены на квартиры, считает президент "Региональной ассоциации оценщиков" Кирилл Кулаков.

Банк России 17 декабря в очередной раз поднял ключевую ставку - она выросла сразу на один процентный пункт, до 8,5% годовых.

Очередное увеличение ключевой ставки - последовательный шаг регулятора в борьбе с инфляцией, считает Кулаков. При этом ЦБ рассматривает рост цен на рынке недвижимости как один из триггеров инфляционного процесса. Стоимость жилья растет гораздо быстрее инфляции, говорит эксперт. Рекордсменами по росту цен на недвижимость стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи.

Подорожание новостроек произошло за счет роста цен на стройматериалы, которые, в свою очередь, выросли вслед за мировыми. Кроме того, оно было подпитано ажиотажным спросом в рамках программы льготной ипотеки. За 2020 год было выдано рекордное количество ипотечных кредитов - 1,7 млн, за первую половину года - еще более 500 тысяч.

"Именно поэтому правительство изменило условия кредитования, подняв процент и снизив общий размер кредита, что перенесло активность потенциальных покупателей в регионы, - отмечает Кулаков. - Но глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что и в таком формате программу льготной ипотеки следует завершать".

Повышение ключевой ставки в такой ситуации способно затормозить ряд девелоперских проектов, поскольку в условиях дорогого фондирования и отсутствия господдержки покупателей инвесторы могут столкнуться с серьезным снижением спроса, считает Кулаков. Кроме того, оно неизбежно приведет к росту стоимости ипотечных кредитов. Крупнейшие финансовые игроки на этом рынке - государственные банки - уже третий раз за год подняли ставки по ипотеке.

"Базовые ставки на жилье сейчас находятся в пределах 9,9-10,7% годовых. Это делает целевые кредиты малодоступными для большого числа потенциальных новоселов, - отмечает эксперт. - Но, с другой стороны, это сбалансирует спрос и предложение на рынке недвижимости и повлияет на стабилизацию цен".