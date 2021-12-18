Простой лайфхак. Что таксисты делают с ковриками, чтобы они оставались чистыми

Зима наконец вступила в свои права, и водители и пассажиры начали активно заносить в салоны автомобилей снег на своей обуви. Чтобы не позволить растаявшему снегу просочиться в панель пола и не давать жидкости испаряться, провоцируя запотевание окон, следует выбрать хорошие автомобильные коврики и грамотно за ними ухаживать. "РГ" разобралась, на какие модели следует обратить внимание, и как разные виды ковриков правильно чистить.

Чем одни автомобильные коврики лучше других

Начнем с самых распространенных моделей, резиновых, знакомых практически каждому автолюбителю со стажем. Главное преимущество таких "ковшей" (бывают с высокими и низкими бортиками) - влагостойкость, простота в очистке от грязи и что не менее важно - доступная цена. Бюджетный комплект можно взять менее чем за 1 тыс. рублей. Однако дешевое не всегда бывает идеальным.

Известными минусами бюджетных резиновых ковриков является потеря эластичности при отрицательных температурах, неприятный запах в жару и солидный вес. Комплект потянет примерно на 8 кг. Впрочем, сегодня в продаже представлены также и изделия, изготовленные из высококачественной резины, отличающиеся эластичностью и морозоустойчивостью - такая не дубеет даже при - 30 градусов.

Выше в иерархии расположились полиуретановые коврики, которые дадут фору резиновым аналогам по износоустойчивости. Кроме того, полиуретан легче резины и неподвержен вредному воздействию влаги, бензина и реагентов. Что не менее важно, в сравнении с резиновыми коврами изделия из полиуретана более прочные и не изменяют своих качеств при изменении температуры от +55 до -55 градусов С.

Наконец, если резиновые изделия могут быть только черными, то полиуретановые изготавливаются, как правило, в трех цветах: черном, сером и бежевом, а это, согласитесь, веселее. Наконец, что не менее важно, полиуретановые ковры плотнее лежат в салоне, их форма точно соответствует конкретной модели автомобиля. Они не скользят и крепко удерживаются в креплениях. С другой стороны, полиуретановые коврики дороже резиновых.

Все более широкое распространение приобретают также текстильные коврики. Речь идет о мягких тканевых моделях на влагостойкой основе. Нередко такие ковры предлагаются штатно для моделей премиум-сегмента. Если такие коврики выполнены качественно, они не боятся высоких и низких температур, не становятся хрупкими и не размягчаются. Еще одним важным преимуществом текстильных ковров является их способность впитывать воду. Некоторые модели могут "выпить" до двух литров воды! Соответственно, вы не промочите ноги, а влага от подтаявшего снега не будет испаряться, и вам не придется бороться с запотеванием стекол.

Современные технологии подарили автомобилистам также и так называемые 3D-коврики. Такие "подстилки" имеют многослойную структуру и сочетают в себе достоинства как резинового, так и текстильного изделия. Каждый слой выполняет определенную функцию: фиксация на штатном покрытии, термо-, влаго-, звукоизоляция, сохранение рельефной твердой формы ковра. Такие коврики также надежно закрепляются в салоне, отличаются стойкостью к износу (как правило, 3D-коврики не изнашиваются в течение 3-5 лет) и, наконец, они просто красивы.

Еще одна альтернатива - коврики ЕВА, которые иногда называют "автопамперсами". Изделия имеют ячеистую 3D-поверхность, благодаря которой вода и мусор задерживаются между ребрами изделия. Поэтому для очистки коврики достаточно вынуть и вытряхнуть. А при генеральной уборке можно промыть изделия под струей воды. Существенно, что основа ковриков ЕВА - инновационный полимер этиленвинилацетат. Благодаря ему изделия являются очень легкими - стандартный комплект весит порядка 2 кг. В то же время такие ковры экологичны. Ведь этот материал используется в том числе в производстве спортивных товаров и детских игрушек. Кроме того, коврики ЕВА износоустойчивостью, они практически равнодушны к экстремальным температурам и химическим реагентам.

Как правильно ухаживать за автомобильными ковриками

Какие бы коврики вы не выбрали, они рано или поздно запачкаются и потребуют чистки. И, увы, очень часто простой водой решить проблему не удается - останутся неприятные разводы, потертости и серый налет. Не помогут также и различные растворители и керосин с бензином - они могут лишь испортить коврики. Чернить и красить потускневшую резину тоже не рекомендуется. На таком покрытии можно поскользнуться, да и любая краска, вероятнее всего, на полимерной основе долго не продержится.

Таким образом, необходима грамотная чистка, формат которой напрямую зависит от типа изделия. А теперь главный лайфхак - для резиновых и полиуретановых ковриков отлично подойдут специальные шампуни для автомобильных покрышек. Последние, кстати, имеет смысл мыть и чистить при каждой сезонной смене. Лайфхак с использованием шампуней для резины, кстати, хорошо знают и используют таксисты.

Что касается ковриков с текстильной поверхностью, прежде всего, таким изделиям следует "прописывать" сухую очистку не реже раза в месяц. Для этого можно использовать щетку или пылесос. Во время этой процедуры не только удаляется пыль, но и распушается ворс.

Однако если ситуацию запустить, поможет лишь тщательная мойка с использованием специальных моющих средств (подойдет обычный автошампунь). Сначала избавляемся от мелкого мусора и пыли. Затем на ворсистую поверхность наносим моющее средство, трем щеткой, после чего тщательно промываем водой и сушим ковры, вывесив их в вертикальном положении. Так с них быстрее стечет вода, и они не потеряют форму. Также для влажной уборки можно использовать моющий пылесос или мойку высокого давления.

Правда, в последнем случае нужно действовать осторожно, чтобы не повредить структуру покрытия. Кроме того, такие изделия нельзя выбивать, так как грубое механическое воздействие повреждает основание. И еще автоковрики с ворсистой поверхностью не следует помещать в стиральную машину - это изменит их внешний вид и структуру не в лучшую сторону.

С особой осторожностью следует чистить также и 3D-коврики. Чтобы не разрушить их многослойную структуру, рекомендуется избегать чистки аппаратами высокого давления. Правильным выбором будет моющий пылесос, а также ручная мойка с использованием специальных автошампуней (без воска), мыльными растворами. Допускается использовать также химикаты и растворы типа "уайт-спирита", если необходимо оттереть следы, скажем, от прилипшей жевательной резинки или лака для ногтей. В то же время активные химикаты нужно использовать только в крайних случаях и с осторожностью, чтобы не пострадал цвет покрытия.