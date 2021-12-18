В Москве ГИБДД подписалась на треш-автоблогеров

Столичная автоинспекция специально подписалась в соцсетях на блогеров, которые пропагандируют нарушения ПДД. Об этом в эфире "России 24" заявил начальник столичного управления Александр Быков.
"Являемся активными пользователями соцсетей, - подчеркнул начальник городской ГИБДД. - Отслеживаем весь контент, касающийся безопасности дорожного движения".
Такой мониторинг позволяет оперативно выявлять грубые нарушения ПДД на столичных улицах. Полиция дает оценку каждому ролику.
По словам Александра Быкова, было привлечено к административной ответственности уже 150 блогеров.