В Москве ГИБДД подписалась на треш-автоблогеров

Столичная автоинспекция специально подписалась в соцсетях на блогеров, которые пропагандируют нарушения ПДД. Об этом в эфире "России 24" заявил начальник столичного управления Александр Быков.

"Являемся активными пользователями соцсетей, - подчеркнул начальник городской ГИБДД. - Отслеживаем весь контент, касающийся безопасности дорожного движения".

Такой мониторинг позволяет оперативно выявлять грубые нарушения ПДД на столичных улицах. Полиция дает оценку каждому ролику.

По словам Александра Быкова, было привлечено к административной ответственности уже 150 блогеров.