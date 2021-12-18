Амурские лесхозы подарили новогодние сосны ковидным госпиталям

В Амурской области лесхозы подготовили самые высокие и пушистые сосны и передали их ковидным госпиталям. Так для пациентов создадут новогоднюю атмосферу.

- Очень хочется, чтобы и люди, проходящие лечение от COVID-19, получили заряд хорошего настроения. Доктора уверены, что позитивный настрой помогает в выздоровлении, поэтому, чтобы пациенты быстрее побеждали болезнь, нужно добавлять праздник в больничные будни, - отметил руководитель Благовещенского лесхоза Александр Урманов.

В региональном Минлесхозе напоминают, что в Амурской области уже давно есть традиция передавать новогодние ели в детдома, детсады, больницы. В этом году ели и сосны подготовили сотрудники Мазановского, Завитинского, Свободненского, Шимановского, Архаринского, Благовещенского, Зейского лесхозов. Кроме того, амурские лесоводы также дарят атрибуты всеми любимого праздника учреждениям на территории тех районов и округов, где созданы лесхозы.