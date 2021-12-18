Автобус с 45 пассажирами врезался в опору светофора в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, 18 декабря днем пассажирский автобус столкнулся с другим автомобилем, выехал с полосы дорожного движения и врезался в опору светофора.

По предварительным данным в автобусе находились 45 пассажиров. В результате аварии пять человек пострадали, в том числе несовершеннолетний. Им оказывается медицинская помощь, состояние у пострадавших удовлетворительное.

Следствие устанавливает обстоятельства ДТП.