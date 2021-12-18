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18.12.2021 12:15
Рубрика: Происшествия

Автобус с 45 пассажирами врезался в опору светофора в Хабаровском крае

Текст: Сергей Набивачев

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, 18 декабря днем пассажирский автобус столкнулся с другим автомобилем, выехал с полосы дорожного движения и врезался в опору светофора.

Фото: Прокуратура Ярославской области
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По предварительным данным в автобусе находились 45 пассажиров. В результате аварии пять человек пострадали, в том числе несовершеннолетний. Им оказывается медицинская помощь, состояние у пострадавших удовлетворительное.

Следствие устанавливает обстоятельства ДТП.

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