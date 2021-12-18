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18.12.2021 05:34
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин взял под контроль дело о покушении на амурского полицейского

Текст: Сергей Набивачев

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах дела о нападении на сотрудника полиции. 16 декабря в одном из многоквартирных домов пьяный амурчанин нарушал общественный порядок. Жильцы вызвали полицию.

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"Подозреваемый с холодным оружием в руках двинулся на стражей порядка, выражая своим поведением явную угрозу их жизни и здоровью", - описываются дальнейшие события на сайте СК РФ.

Один из полицейских достал служебное оружие и предупредил, что применит его, если мужчина не подчинится законным требованиям прекратить нарушать общественный порядок. Подозреваемый это требование проигнорировал, и стражу порядка пришлось несколько раз выстрелить по ногам нападавшего. Мужчину после оказания ему медицинской помощи задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. К слову, раньше 44-летний амурчанин уже привлекался к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотических средств.

Центральный аппарат Следственного комитета поставил на контроль расследование дела.


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