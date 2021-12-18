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18.12.2021 10:31
Рубрика: Происшествия

В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в котельной

Текст: Сергей Набивачев

На котельной в Петропавловске-Камчатском произошло возгорание распределительного устройства. Объект пришлось обесточить, после чего возгорание локализовали и ликвидировали. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.По факту возгорания проводится проверка.

Фото: Анна Скрипка
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В результате происшествия была ограничена подача теплоснабжения и горячего отопления в жилые дома по ряду улиц. Также без снабжения остались две школы, три детсада и детская поликлиника.

"Нормативный срок устранения последствий аварии по подаче горячего водоснабжения был ресурсоснабжающей организацией нарушен на два часа, в связи с чем будут приняты мер реагирования. Аварийные работы по восстановлению теплоснабжения завершены в срок", - информирует ведомство.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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