В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в котельной

На котельной в Петропавловске-Камчатском произошло возгорание распределительного устройства. Объект пришлось обесточить, после чего возгорание локализовали и ликвидировали. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.По факту возгорания проводится проверка.

В результате происшествия была ограничена подача теплоснабжения и горячего отопления в жилые дома по ряду улиц. Также без снабжения остались две школы, три детсада и детская поликлиника.

"Нормативный срок устранения последствий аварии по подаче горячего водоснабжения был ресурсоснабжающей организацией нарушен на два часа, в связи с чем будут приняты мер реагирования. Аварийные работы по восстановлению теплоснабжения завершены в срок", - информирует ведомство.