Суд вынес приговор по делу о хищении 94 млн при строительстве СИЗО в Крыму

Суд в Симферополе вынес приговор в отношении гендиректора компании - подрядчика Майи Гагуа. Она признана виновной в хищении 94 миллиона рублей, выделенных на строительство следственного изолятора в крымской столице. Ей грозит лишение свободы на 4,5 лет, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, женщина похитила средства вместе с бывшим замдиректора ФСИН Олегом Коршуновым. Гагуа признали виновной по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, наказание - лишение свободы на срок 4,5 лет, а также штраф в размере 600 тысяч рублей.

Помимо этого предпринимательница должна выплатить компенсацию материального ущерба в размере 94,5 миллиона рублей.

Обвинение обратилось к суду с просьбой об ужесточении наказания, прокурор запрашивал 5,5 лет колонии общего режима.

Как сообщалось ранее, дело бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова завершено в Следственном комитете РФ. Его обвинили в коррупции в особо крупном размере в купе с "мошенничеством и легализацией похищенных денежных средств".

Замоскворецкий суд Москвы приговорил Олега Коршунова к девяти годам колонии по уголовному делу о растрате. Новое дело может увеличить срок.

На имущество обвиняемых наложен арест.