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18.12.2021 08:54
Рубрика: Общество

Свердловская музкомедия подарила врачам экстракт из классических оперетт

Текст: Марина Порошина
Под занавес уходящего 2021-го, объявленного на Среднем Урале Годом медицинского работника, артисты Свердловского театра музыкальной комедии подарили врачам из Екатеринбурга и городов области яркий и необычный концерт.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

В фойе театра возле сияющей новогодней елки расположилась выставка "Доктор после работы" - неформальные фотопортреты врачей из разных медучреждений Екатеринбурга. Под каждым снимком, сделанным в самых красивых местах города, прямая речь врача с рассказом о досуге, семье, увлечениях. Каждому гостю предлагали бокал шампанского. И всем без исключения говорили со сцены самые искренние слова благодарности губернатор Евгений Куйвашев, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, министр здравоохранения Андрей Карлов: за то, что первыми шагнули навстречу новой угрозе, пожертвовали многим ради спасения людей, сохранили человечность и доброту. За то, что ежедневно выполняют свою работу в условиях максимального риска для собственного здоровья и жизни.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Самим докторам тоже нужна поддержка, решили в театре и выписали свой рецепт от хандры и усталости: экстракт из классических оперетт со вкусом шампанского и ударную дозу витаминов радости от встречи с искусством. Но поскольку "лечить" собрались все-таки врачей, то программу концерта составили целиком из музыкальных и пожеланий своих "пациентов".

Опереттой и мюзиклом пожелания не ограничились. Например, коллектив Нижнетагильской горбольницы №4 попросил исполнить рок, детской областной больницы № 9 - "Оранжевую песню", хирургического отделения ГКБ №40 - джаз. Поскольку коллективу театра подвластны все музыкальные жанры, то все просьбы были выполнены, а если чего-то не было в репертуаре театра, то готовили номер с нуля. Судя по тому, сколько зрителей записывали концерт на свои телефоны (на сей раз их выключать не просили), "лекарство от усталости" профессионалами было одобрено и даже взято впрок.

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