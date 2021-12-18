Уральский вуз создаст лабораторию для изучения вечной мерзлоты

Тема климатических изменений волнует не только ученых, но и сотрудников предприятий, которые пытаются снизить экологический вред от выбросов. Доказано: из-за парниковых газов меняется и ледяной покров Земли - криосфера, иначе говоря, вечная мерзлота. Чтобы следить за состоянием мерзлых грунтов, на Урале запускают новую лабораторию.

В научном центре Горного университета будут разрабатывать методы анализа, прогноза физико-механических свойств горных пород, имеющих отрицательную или нулевую температуру. Для этого установят специальное оборудование стоимостью 20 миллионов рублей.

"Нас прежде всего интересует, как деградация мерзлоты влияет на работу горно-обогатительных комбинатов и сопутствующих объектов", - поясняет заведующая кафедрой геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях вуза Любовь Стороженко.

К слову, для ведения мониторинга в местах скопления полезных ископаемых построят мерзлотный полигон. По оценке ученых, за последние 50 лет среднегодовая температура в Восточном секторе России повысилась на три градуса, что дает повод насторожиться. В частности, следствия глобального потепления фиксируют в Сибири, где находятся крупные месторождения нефти и древнейшая в мире вечная мерзлота.

- Техногенное воздействие даже на локальных участках может привести к необратимым последствиям - оттаиванию мерзлых грунтов, оседанию поверхности и деформациям сооружений. Изменение температур влечет за собой и выветривание горных пород, что в дальнейшем становится причиной опасных производственных ситуаций и роста стоимости полезного ископаемого, - считает профессор кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии УГГУ Ирина Абатурова.

Напомним, исследованиями в области трансформации криосферы уральский вуз занимается более 20 лет. Лаборатория будет создана в рамках федеральной программы поддержки университетов "Приоритет-2030". Она будет частью консорциума "Технологии устойчивого развития", куда входят предприятия горнодобывающей отрасли, восемь академических институтов и образовательных учреждений.