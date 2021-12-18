В курганских музеях коты и кошки стали экскурсоводами

В музее истории города Кургана гостей встречает черная кошечка по имени Мила Музеевна. Она теперь здесь помощник и самый младший научный сотрудник. Правда, пока с большой настороженностью относится к незнакомым людям и ведет себя скромно и ненавязчиво. Как рассказала "РГ" заведующая музеем Татьяна Васильева, у Милы непростая судьба. Волонтеры нашли ее на даче с двумя котятами. Хозяева уехали в город, а кошачье семейство бросили. Их спасли неравнодушные люди. Одного котенка уже пристроили, второй пока живет у волонтера, а кошечку предложили музею.

- Мила Музеевна пока у нас еще только осваивается, - представляет Татьяна Васильева нового члена коллектива. - Гуляет по залам, знакомится с экспонатами. Посетители ее уже заметили, пытаются погладить, поговорить. Если людей много, она предпочитает к ним не выходить, чтобы не отвлекать на себя внимание.

Мила живет в отдельном помещении, у нее там спальное место, свой рацион питания. Правда, хлеб она ест не даром. Здание музея старинное, является памятником архитектуры XIX века. Такие дома обычно привлекают мелких грызунов. Мила теперь будет следить, чтобы они сюда не проникли.

Ранее в региональном управлении культуры "РГ" сообщили, что предложение по привлечению домашних животных для увеличения посещаемости поступило в областное музейное объединение весной от общественности. Поводом стало широкое освещение в СМИ конкурса-переписи котов, которые служат в учреждениях культуры Санки-Петербурга. Инициаторы ссылались на опыт тамошних музеев, в том числе Эрмитажа, и полагают, что кошки будут создавать дружественную среду для посетителей. Идею обсудили на рабочем совещании руководителей структурных подразделений музейного объединения, но к единому мнению тогда не пришли. Последние события показывают, что спорный вопрос решен в пользу мурлык. В областном художественном музее тоже появился черный кот с большими желтыми глазами. Его зовут Джо Блэк.