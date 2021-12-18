Рябков объяснил механизм проведения переговоров по гарантиям безопасности

Москва предлагает Вашингтону переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе, вовлечение других стран лишит их смысла, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии", - пояснил Рябков ТАСС.
По словам высокопоставленного дипломата, российские власти выражают готовность начать в любой момент переговоры с американскими коллегами по гарантиям безопасности.
США получили предложения от России по гарантиям безопасности и обсуждают их со своими союзниками по НАТО, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.