Рябков объяснил механизм проведения переговоров по гарантиям безопасности

"Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии", - пояснил Рябков ТАСС.

По словам высокопоставленного дипломата, российские власти выражают готовность начать в любой момент переговоры с американскими коллегами по гарантиям безопасности.

США получили предложения от России по гарантиям безопасности и обсуждают их со своими союзниками по НАТО, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.